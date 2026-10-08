El divorcio entre Mauro Icardi y Wanda Nara ya es oficial. Este jueves, el Tribunal de Milán dictó la sentencia que declaró disuelto el matrimonio y puso fin formalmente a una disputa judicial que había comenzado en noviembre de 2024, cuando el futbolista inició el proceso de divorcio en Italia.

Icardi fue quien comunicó públicamente la resolución a través de sus historias de Instagram. En una publicación titulada “Sentencia de divorcio oficial”, compartió distintos puntos del fallo y manifestó su satisfacción por el resultado.

“Hoy celebro esta sentencia y el comienzo de una nueva etapa. Hay motivos para brindar”, escribió el delantero al cerrar su comunicado.

El fallo y los reclamos económicos

Uno de los aspectos que Icardi destacó estuvo relacionado con los reclamos económicos de Wanda Nara durante el proceso de divorcio.

Según explicó el futbolista, el tribunal rechazó el pedido de manutención como cónyuge que él atribuyó a su exesposa y que, de acuerdo con su publicación, ascendía a 250.000 euros mensuales.

“La Justicia consideró que cuenta con ingresos y patrimonio suficientes para sostenerse económicamente”, aseguró Icardi al referirse a la decisión judicial. También indicó que fue rechazado el pedido de pensión por divorcio.

Otro de los argumentos que el futbolista reprodujo de la sentencia está relacionado con la trayectoria profesional de Wanda Nara durante el matrimonio. Según su interpretación del fallo, el tribunal no consideró probado que la empresaria hubiera sacrificado su carrera profesional como consecuencia de la vida familiar.

Por el contrario, Icardi afirmó que la Justicia italiana consideró que su notoriedad se expandió durante el matrimonio.

Dos tercios de las costas

Icardi también aseguró que la sentencia estableció que Wanda Nara deberá reintegrarle dos tercios de las costas correspondientes al proceso de divorcio. El futbolista remarcó que uno de los motivos por los que decidió tramitar la separación en Italia fue precisamente que los reclamos económicos fueran analizados por los tribunales de ese país.

“Hoy comparto la sentencia que esperaba desde que inicié el proceso en noviembre de 2024”, expresó el delantero.

La resolución, sin embargo, no pone punto final a todos los conflictos judiciales entre ambos. Según explicó Icardi, continúa en Milán otro expediente relacionado con la transferencia de algunos inmuebles de su patrimonio, sobre los que solicita que las operaciones sean declaradas nulas y los bienes restituidos.

Una historia que terminó en los tribunales

Icardi y Nara se casaron en 2014 y tuvieron dos hijas, Francesca e Isabella. La relación atravesó distintas crisis públicas y, finalmente, derivó en una disputa judicial que se extendió durante casi dos años.

El futbolista había iniciado formalmente el pedido de divorcio en noviembre de 2024. En marzo de 2025, la Justicia italiana había declarado la separación y comenzó a correr el período establecido por la legislación de ese país antes de avanzar hacia la disolución definitiva del matrimonio.

Ahora, con la sentencia del Tribunal de Milán, el vínculo matrimonial quedó formalmente disuelto.

Icardi eligió cerrar su comunicado con una celebración de la nueva etapa: “Hay motivos para brindar”, una frase que rápidamente se convirtió en el centro de su publicación y que marcó su reacción ante el final oficial del matrimonio.