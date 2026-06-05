Mauro Szeta a punto de robarle el trabajo a un compañero de América

El mapa de los programas de América TV registrará modificaciones en los próximos días debido a una reorganización en su grilla. Con el levantamiento del ciclo A la tarde, el espacio quedará a cargo de Primicias Ya a partir del próximo lunes 8, lo que provocó alteraciones directas en otras producciones de la señal.

La situación inicial se originó en Lape Club Social con la salida de Marina Calabró, quien se sumará a la conducción del nuevo envío junto a Luis Ventura. A esta baja se añade la partida de Mauro Szeta, motivada por diferencias con el conductor Sergio Lapegüe, al trascender que el panelista percibía una remuneración que duplicaba la de la figura principal del programa.

El destino elegido para Szeta es DDM, el magazine conducido por Mariana Fabbiani que planea modificar su perfil para otorgar prioridad a los temas de actualidad, disminuyendo el contenido volcado a la farándula. Este movimiento instaló interrogantes acerca de la continuidad de Martín Candalaft, encargado de la sección de casos policiales y judiciales en ese mismo ciclo.

La resolución de este esquema fue detallada por Santiago Sposato en el espacio Ya fue todo, donde aclaró que ambos profesionales compartirán el espacio al aire. Respecto a las condiciones de esta incorporación, Sposato manifestó que "me dicen que ya tuvieron reuniones Candalaft y mauro Szeta, hablando de la dinámica del programa".

De acuerdo con los datos recabados sobre dicha conversación previa entre los integrantes, el cronista de espectáculos añadió que "me dicen que fluyó muy bien y que sería para que ambos estén en el piso". De este modo, la producción apostará por una dinámica de cohabitación profesional para la cobertura de los informes especiales.