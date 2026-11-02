Mauro Szeta reveló el dato más aterrador sobre Nancy Godoy tras la autopsia

El periodista Mauro Szeta reveló detalles aterradores sobre el crimen de la docente Nancy Godoy en Corrientes. La víctima estuvo diecinueve días desaparecida antes del hallazgo de su cuerpo sin vida. El caso generó profunda conmoción nacional por la extrema violencia ejercida contra la mujer durante el violento ataque. Mauro Szeta participó en el programa televisivo conducido por Juana Viale para exponer los avances de la investigación policial y judicial.

Szeta fue contundente al referirse a la brutalidad del asesinato de Nancy Godoy. El especialista en policiales afirmó ante las cámaras: “Fue asesinada de una manera descomunal”. Luego explicó algunos de los elementos que los investigadores forenses encontraron en el cuerpo de la víctima. El periodista sintetizó las pruebas mencionando: “Múltiples heridas de arma blanca, varios autores, varios ADN en su cuerpo, torturas y demás”.

Uno de los datos más aterradores estuvo relacionado con una lesión específica en la mano izquierda de Nancy Godoy. Según explicó el comunicador, los investigadores manejan una hipótesis vinculada con el teléfono celular de la docente. Los peritos analizan la posibilidad de que esa lesión haya tenido como objetivo impedirle desbloquear su dispositivo móvil. El periodista detalló: “A ella le generan un daño muy severo en su mano izquierda y la hipótesis habla de que es la mano con la que ella podía abrir el patrón de su teléfono celular”.

Durante la conversación televisiva, Juana Viale quiso saber cuándo se habría producido exactamente el femicidio de Nancy Godoy. Sin embargo, el avanzado estado de descomposición en el que encontraron el cuerpo no permitió establecer con precisión la fecha. El invitado respondió: “El estado en el que encontraron el cuerpo no permite precisar la data exacta, pero se supone que fue en los primeros días de la desaparición”.

Mauro Szeta también remarcó la precaria situación laboral de la docente Nancy Godoy antes de su trágica muerte. Según relató, la trabajadora asistía a un establecimiento escolar rural con condiciones absolutas de abandono y carecía de elementos básicos. El periodista explicó: “El colegio rural al que la mandan no tenía nada. No sabíamos si había nenes o no escolarizados. Un abandono total, ni techo tenía el colegio. Ella lo deja asentado en agosto en un acta”.

Llegar hasta esa institución educativa tampoco resultaba una tarea sencilla para la docente Nancy Godoy debido a las distancias. Godoy debía recorrer largas extensiones territoriales y combinar distintos medios de transporte para cumplir rigurosamente con sus obligaciones laborales diarias. Szeta indicó: “Para ella ir al colegio requería de una cabalgata de tres horas y media, un tramo en camioneta de 30 minutos”.

Por último, el reconocido periodista abordó la situación procesal de Rosa Leguizamón, señalada como la principal sospechosa y detenida en la causa. El comunicador explicó que Nancy Godoy solía quedarse varios días alojada en una estancia vinculada a ella para evitar regresar a Esquina tras cada jornada. Szeta sostuvo: “Nancy se quedaba a dormir en un puesto de una estancia para no volver a Esquina y se quedaba cinco días de corrido en la estancia de Rosa, que es la principal detenida. Sospechan que es la que la entregó para que, todavía no está comprobado, la terminen abusando y matando entre cuatro hombres”.