“Pirulo en el Aire” llegará a San Juan el próximo viernes 25 de septiembre con una propuesta renovada que lleva a sus personajes al mundo de la televisión. El espectáculo se presentará a las 21:30 en Hugo Espectáculos, ubicado en España y Libertador, con una historia que combina humor, fama y situaciones propias de un programa televisivo.

Mauro Villaverde, uno de los protagonistas del espectáculo, explicó a DIARIO HUARPE que esta nueva propuesta se diferencia de las anteriores porque cada temporada presenta una historia completamente diferente. “Pirulo se convierte en periodista y, a partir de allí, se empiezan a dar todos los gags divertidos porque comete errores en la conducción de su programa”, contó Villaverde.

La historia también incorpora a una conductora que comienza a coquetear con Pirulo y deja entrever la existencia de un romance entre ambos en el pasado. Mauro y Gerardo se incorporan al set televisivo, mientras que Mariano Garnero participa como cantante y actor y realiza los intermedios musicales.

Una historia nueva para quienes ya conocen a Pirulo

Villaverde explicó que la idea de llevar a los personajes al mundo de la televisión surgió del desarrollo del guion que comenzó a trabajarse a fines del año pasado. La obra tuvo su estreno durante la temporada de verano en Carlos Paz y luego inició una gira que actualmente se encuentra en su etapa final.

En ese recorrido, “Pirulo en el Aire” ya realizó casi 100 presentaciones. Para Villaverde, el cambio de escenario permite ofrecer una experiencia diferente incluso para quienes ya asistieron a espectáculos anteriores. “Es totalmente distinto. La gente que fue a ver años anteriores los espectáculos de Pirulo se encuentra con algo muy nuevo”, señaló.

El humor y el vínculo con el público, sin embargo, se mantienen como parte central de la propuesta. El actor destacó que la esencia de Mauro y Gerardo no cambió a pesar del crecimiento de Pirulo y de su reconocimiento a nivel nacional.

Según explicó, durante los últimos años se sumaron muchos espectadores y el espectáculo encontró una respuesta particular en un contexto económico complejo. “La diversión, el entretenimiento que brinda Pirulo con un humor absolutamente sano e inocente es el que está alegrando las noches, los mediodías de mucha gente”, afirmó.

Villaverde también destacó que la compañía decidió mantener los valores de las entradas respecto de la temporada de verano, con el objetivo de sostener el acceso del público a la propuesta.

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Un vínculo especial con San Juan

El regreso a la provincia tiene además un componente particular para la compañía. En la historia aparece Marta, un personaje sanjuanino que también estuvo presente en el espectáculo anterior.

Villaverde señaló que esa presencia generó un vínculo especial con la provincia y destacó la recepción que Pirulo suele tener durante sus visitas. “Tenemos un aprecio especial por esta provincia, donde además, como en casi todo el país, siempre nos reciben muy bien”, expresó.

El elenco está integrado por Mauro Villaverde, Gerardo Coniglio y Mariano Garnero, con la colaboración autoral de Fabrizio Origlio. La producción general está a cargo de Valma Group Producciones.

La función será el viernes 25 de septiembre, a las 21:30, en Hugo Espectáculos, ubicado en España y Libertador. Las entradas pueden adquirirse en la boletería del establecimiento y a través de Entradaweb.