Max Verstappen salió en defensa de Franco Colapinto después del accidente que protagonizó el argentino en el Gran Premio de Azerbaiyán y que terminó con los dos Alpine y el McLaren de Lando Norris fuera de carrera. El piloto de Red Bull cuestionó el pedido de su colega de McLaren, quien había reclamado una suspensión para Colapinto.

El accidente ocurrió en la vuelta 36, cuando Colapinto intentó avanzar después del relanzamiento de la carrera. El argentino bloqueó durante la frenada, perdió el control de su Alpine y golpeó a su compañero Pierre Gasly. El francés terminó impactando posteriormente contra Norris.

La postura de Verstappen

Tras la carrera, Verstappen fue consultado sobre el pedido de Norris y consideró que una suspensión para Colapinto sería una medida excesiva.

El neerlandés puso el episodio en el contexto de una maniobra de carrera y señaló que no veía motivos para que el argentino recibiera una sanción de esa magnitud. Su postura se produjo luego de que Norris reclamara públicamente que la FIA debería aplicar castigos más severos ante incidentes de este tipo.

Norris había quedado particularmente afectado porque su McLaren terminó involucrado en la carambola y no pudo completar la competencia.

El pedido de Norris

El piloto de McLaren había cuestionado duramente la maniobra de Colapinto después de abandonar. Además de criticar la forma en que se produjo el accidente, planteó que este tipo de acciones deberían tener consecuencias mayores y llegó a pedir una suspensión.

La diferencia de opiniones entre ambos pilotos quedó expuesta después de una carrera en la que el incidente terminó involucrando a tres autos.

Colapinto asumió el error

El argentino, por su parte, reconoció inmediatamente su responsabilidad en el choque. Explicó que bloqueó al momento de frenar y perdió el control del monoplaza, lo que provocó el impacto contra Gasly.

Colapinto también pidió disculpas a su compañero y al equipo Alpine por las consecuencias del accidente. Gasly confirmó posteriormente que el argentino se acercó a disculparse después de la carrera.