Maxi Diorio habló de los rumores de romance secreto con Marcelo Tinelli

El bailarín Maxi Diorio visitó el programa de televisión de Ángel de Brito para abordar las diferentes versiones que circularon durante mucho tiempo sobre un vínculo sentimental con Marcelo Tinelli. Sin rodeos, el conductor indagó sobre la veracidad del rumor que lo señalaba como supuesto amante del presentador, recordando una época en la que abundaban los comentarios sobre su entorno.

Durante la conversación, de Brito planteó los rumores de aquel entonces diciendo: "Se decía todo el tiempo que hacían fiestas todo el tiempo Marcelo Tinelli, Maxi Diorio, el Cholo Simeone…". Ante esta consulta, el invitado relató el impacto familiar de tales especulaciones y comentó: "No, no. En esa época sí, me preguntaban. Hasta mi vieja, un día me llamó: 'Me contó la tía de España que escuchó lo de la clínica, no sé qué...'".

A lo largo de los años, el conductor de televisión también enfrentó diversas versiones sobre su vida privada. El año pasado, al debutar en Estamos de paso, su transmisión de streaming en Carnaval, el propio presentador abordó el tema de su sexualidad.

En esa oportunidad, hizo referencia a los comentarios surgidos hace más de 15 años atrás, cuando circuló la versión de que habían cerrado la guardia del Sanatorio de la Trinidad Palermo debido al estado en el que habría ingresado luego de una reunión íntima. En aquel debut, el animador negó los hechos y explicó el origen de esa historia.

Respecto a su relación con el conductor en los estudios, Diorio fue determinante al negar cualquier vínculo más allá de lo laboral y declaró: "Todo mentira. Muy lejos de eso. Marcelo jodía conmigo, como jodía con todos ahí en el programa. Hacía su show.". De este modo, el bailarín buscó cerrar de forma definitiva las hipótesis que lo vincularon sentimentalmente con la figura de la pantalla.

El animador también ha sido objeto de comentarios recientes por otros aspectos de su vida sentimental, incluyendo declaraciones sobre su vínculo con Milett Figueroa, aclaraciones sobre si retomaron su relación, su rechazo a los noviazgos tóxicos en redes sociales que expresó al negar estar de novio sosteniendo que "Te comen", y la revelación de quién le presentó a su nueva pareja, Rossana Almeyda, descartando que haya sido Pampita.

Asimismo, se mencionaron detalles de su viaje a Miami vinculados a Figueroa y una confesión sobre un amor frustrado del pasado con una conductora, sobre quien admitió: "Pensé que sería la mamá de mis hijos".