Maxi Ghione recuperó la libertad este viernes luego de permanecer detenido durante tres días en Rafaela, Santa Fe. La decisión fue tomada durante una audiencia realizada ante la Justicia, en el marco de la causa iniciada a partir de una denuncia presentada por Emiliano Tarragona.

El actor continuará vinculado al expediente y quedó imputado por amenazas calificadas y tenencia de arma de uso civil, mientras la investigación continúa para determinar qué ocurrió durante el episodio denunciado.

La fiscal María Cecilia Doro lleva adelante la investigación, mientras que la defensa de Ghione está a cargo del abogado Juan Manuel Lovaiza.

Qué denunció Tarragona

La causa comenzó después de que Tarragona denunciara que había acudido a la vivienda de Ghione en Lehmann, Santa Fe, tras ser contratado para un encuentro. Según su presentación, permaneció allí durante aproximadamente cinco horas y sostuvo que el actor le mostró armas de fuego y le impidió retirarse.

El denunciante también afirmó que, luego de abandonar la vivienda, recibió mensajes que interpretó como amenazas en medio de una discusión relacionada con el pago acordado. Estos hechos continúan siendo materia de investigación judicial.

La hipótesis de una privación ilegítima de la libertad todavía no fue descartada por la Fiscalía, que continúa reuniendo pruebas para establecer qué ocurrió.

Las armas secuestradas durante el allanamiento

El expediente también contempla la situación de las armas encontradas durante el allanamiento realizado en la vivienda del actor.

Según la información difundida sobre el procedimiento, la Policía de Investigaciones secuestró un arma larga, cuatro revólveres calibre .38, una pistola semiautomática calibre .380 y más de 90 municiones de distintos calibres. El material será analizado para determinar su procedencia y situación registral.

Además, el teléfono celular de Ghione fue incautado y será sometido a una pericia. Ese análisis podría aportar información sobre las comunicaciones mantenidas entre el actor y el denunciante antes y después del episodio investigado.

Las condiciones que deberá cumplir

La libertad no implica el cierre de la causa. Ghione deberá cumplir una serie de medidas mientras continúa el proceso.

Entre ellas se encuentran fijar domicilio en Lehmann, no acercarse al denunciante ni a los testigos, no aportar armas y presentarse periódicamente en la comisaría correspondiente para registrar su presencia.

La Fiscalía continuará con la investigación y deberá determinar, a partir de las pruebas reunidas, si corresponde avanzar también con la imputación por privación ilegítima de la libertad.

La nota queda centrada en el cambio de situación procesal y evita presentar como probados los hechos denunciados, que todavía están bajo investigación.