Maxi López acusado de mentiroso tras destapar la pelea de Wanda y La Joaqui

La tensión que se rumorea entre Wanda Nara y La Joaqui regresó al foco mediático después de que el exfutbolista Maxi López ofreciera nuevas declaraciones sobre el supuesto roce ocurrido en el programa MasterChef Celebrity. Aunque ambas protagonistas habían negado inicialmente la fricción, y el tema parecía estar "desinflándose," la aparición de López en una entrevista en SQP reabrió la controversia.

En el ciclo conducido por Yanina Latorre, se le consultó directamente al exfutbolista sobre el cruce que habría surgido luego de que La Joaqui respaldara a Valu Cervantes tras los alegatos de que Wanda le había enviado mensajes a Enzo Fernández. Ante la consulta, López no dudó en confirmar su intervención: "Yo medié".

López profundizó sobre la posición que asumió en el centro de la disputa, explicando que su intención siempre es pacificar: "Si estoy en una situación, y veo que pasa algo, siempre soy mediador". A pesar de que su testimonio terminó por confirmar que sí hubo un momento de fricción, buscó minimizar el conflicto. "Uno se puede equivocar, decir una cosa u otra", dijo. Además, apeló a la sensibilidad del caso, señalando que "No me parece bueno, La Joaqui tiene dos nenas y Wanda también". López intentó zanjar el asunto al expresar su interpretación final de la situación: "No están peleadas".

Sin embargo, la postura del exfutbolista provocó una respuesta inmediata y contundente por parte del íntimo amigo de la conductora y responsable de las redes sociales de MasterChef Celebrity, Kennys Palacios. Desde su cuenta de X, Palacios desmintió categóricamente a López. Con una cuota de ironía, escribió: "Maxi López dejá de mentir", sumando un emoji de un beso.

Esta publicación de Palacios reavivó la polémica porque vuelve a sembrar dudas sobre si el hecho fue un "simple cruce sin pelea". La reacción se da justo cuando La Joaqui había evitado ahondar en el tema y había pedido "que la cuiden". Mientras Wanda Nara opta por "guardar silencio" y La Joaqui intenta "mantenerse al margen," la disputa sigue viva gracias a las versiones encontradas del entorno. El posteo de Palacios contradice directamente las palabras de Maxi López y reactiva la controversia, sumando "cada vez más capítulos".