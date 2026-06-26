Maxi López confesó el error que repitió durante años en los mundiales

El exfutbolista Maxi López forma parte de la cobertura especial de Telefe en la Copa del Mundo. Transmitiendo en vivo para stream Telefe y con Grego Rossello a su lado, se mostró fascinado con todo lo que implica seguir el torneo desde adentro. El día a día en el Mundial terminó cambiando por completo su mirada sobre el evento.

Con total sinceridad, López reveló cómo cambió su mirada sobre el torneo al vivirlo desde adentro y admitió la equivocación que cometió durante años con el Mundial. Sobre su postura previa, manifestó: "Es una experiencia increíble. Yo no la hubiese puesto en la mesa de decisiones nunca. Para mí verlo desde el sillón, en mi casa, con mis hijos y amigos era lo máximo".

La experiencia actual modificó sus hábitos previos de visualización. "Pero hoy estar acá, compartir con colegas, estar en los estadios, salir a hacer notas, es una experiencia que hay que vivirla", aseguró el exdeportista.

Lejos de quedarse con esa reflexión, admitió que lamenta no haber vivido antes una Copa del Mundo desde esta perspectiva. "Me equivoqué en no venir antes. La energía que tiene la gente, los hinchas, es buenísima. Pareciera que le ponen pausa a su vida y acá viven de otra manera, siento eso", expresó.

En este contexto, días atrás llamó la atención al revelar una insólita cábala que estaba dispuesto a cumplir con tal de asegurar un nuevo triunfo de la Selección Argentina. Ahora, el integrante de Telefe disfruta del clima único que genera el torneo más importante del fútbol, dejando en claro que esta oportunidad le permitió descubrir una nueva forma de vivir un Mundial, lejos del sillón de su casa y cerca de la pasión que genera el evento deportivo más esperado.