Maxi López contó cómo es la relación de sus hijos con el novio de Wanda

El misterio que rodea la relación entre Wanda Nara y Martín Migueles sumó un nuevo capítulo este fin de semana. Aunque la conductora aseguró estar sola durante la última entrega de los premios Martín Fierro, sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto se mostraron en una fotografía junto al empresario.

Los pequeños aparecieron abriendo paquetes de figuritas con Martín, un gesto que para muchos confirma que el vínculo sigue vigente a pesar de las declaraciones de distanciamiento de la mediática.

Ante este escenario, Maxi López decidió romper el silencio y compartir su visión sobre el tema. El exfutbolista, que solía mostrarse más cercano en sus declaraciones, parece haber modificado su postura frente a las situaciones judiciales que aprietan a Migueles actualmente.

Al ser consultado sobre si las imágenes de sus hijos con el empresario significaban una reconciliación definitiva, el deportista fue tajante y lanzó que "Habrá que preguntarle a Solange, que es la protagonista".

Sobre la dinámica familiar y el hecho de que sus hijos compartan tiempo con la actual pareja de su madre, el exjugador prefirió mantener una distancia prudente. El hombre aseguró en el programa Ya fue todo que "En lo que es la pareja de Wanda yo no me meto. Es su pareja, es su elección. Yo me quedo con la mía, tranquilo con mi elección". De esta manera, López dejó en claro que su prioridad es su propia estabilidad sentimental y sus decisiones personales.

Finalmente, el padre de los niños se refirió al poco trato que mantiene con el empresario involucrado en este nuevo romance. Con sinceridad, López cerró su descargo admitiendo que "Obviamente no lo conozco mucho, pero tiene que estar tranquila ella. Si ella está tranquila y está bien, es su pareja".

Así, el deportista evitó entrar en polémicas mayores mientras el entorno de la mediática sigue bajo la lupa tras los 28 años de trayectoria del medio que difundió la noticia.