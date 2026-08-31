Maxi López contó el tatuaje que se hizo de Wanda y que hoy le da vergüenza

Durante su participación en el programa televisivo PH, Podemos hablar, conducido por Andy Kusnetzoff, el exfutbolista Maxi López compartió una divertida historia sobre un dibujo que lleva en su cuerpo. El conductor del ciclo prestó especial atención a una cruz que el exjugador tiene en uno de sus dedos de la mano y le preguntó al respecto.

El invitado explicó que ese diseño en realidad sirvió para cubrir otro grabado que se había realizado tiempo atrás a pedido de su expareja, Wanda Nara. Según relató, todo comenzó cuando regresaba a su hogar y recibió una sorpresiva comunicación telefónica de ella. En esa charla, la empresaria le anticipó que tenía una sorpresa preparada para él.

López describió la situación exacta del encuentro y recordó las palabras de la modelo al ingresar a la vivienda. “Yo estaba llegando a casa, me llama Solange (el segundo nombre de Wanda) y me dice: 'Tengo un regalo para vos'”, detalló el exfutbolista frente a las cámaras. Al encontrarse con ella en la casa, el panorama fue completamente inesperado.

La sorpresa consistía en que ella se había grabado el nombre de él en la piel. Al verlo, López sintió cierta sorpresa y algo de temor por el tenor del obsequio. “Llego y me dice: 'Mirá, me tatué tu nombre'”, rememoró con humor sobre el momento en que observó el dedo de su entonces pareja. El gesto romántico no concluyó con esa sola muestra de afecto, sino que Wanda Nara le solicitó que realizara la misma acción en su propio cuerpo.

Aunque inicialmente dudó por la propuesta y le planteó un interrogante a la modelo, finalmente terminó accediendo al pedido. “Yo le dije: '¿No era un regalo para mí?'. Y entré como un carnero”, admitió López entre risas al repasar su reacción de aquel momento. Así fue como terminó con el nombre de su expareja grabado en su propio dedo.

Con el paso de los años y tras la conflictiva separación de la pareja, López decidió que era momento de modificar aquel diseño. “Me lo tatué, después pasaron muchas cosas y pasó a mejor vida”, puntualizó para explicar la cruz que actualmente cubre ese espacio de su piel.

La charla no quedó allí, ya que el conductor del programa indagó sobre el destino del grabado que la modelo se había realizado en su momento en honor a él. López respondió con una humorística referencia hacia el actual esposo de la empresaria, Mauro Icardi. “Se tatuó el de la segunda generación (Mauro Icardi) y ahora no sé qué habrá hecho, cómo lo tapó”, concluyó el exfutbolista.