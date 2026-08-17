Maxi López contó qué le dijo su esposa tras descubrir que le fue infiel

Ante los dichos de la modelo uruguaya Anto Lima respecto a un presunto intercambio de mensajes, Maxi López ofreció su descargo al regresar a Argentina desde Suiza. La polémica se desató cuando la joven compartió capturas de pantalla de una conversación donde aseguró que el deportista "Me dijo si quería ir a Buenos Aires".

Durante la madrugada de este domingo, el exfutbolista se refirió a la situación en el programa Infama y fue categórico al declarar "No sé ni quién es". El entrevistado minimizó el impacto de las versiones y añadió "Me enteré anoche. No sé con qué objetivo o qué es lo que está buscando. No puedo hablar de una persona que no conozco, así que me mantengo al margen".

A pesar de las pruebas difundidas por la modelo, el ex de Wanda Nara negó cualquier contacto previo por redes sociales. En su explicación, remarcó que prefiere no involucrarse en este tipo de conflictos y sostuvo "No pierdo energía en polémicas en las que no estoy ni quiero estar".

Asimismo, enfatizó el lugar central que ocupan sus seres queridos en este momento de su vida al señalar "Estoy enfocado en mi carrera y en mi familia. Por eso, la gente que sale hablar y no conozco no se llevan mi energía".

Sobre la reacción de su pareja, Daniela Christiansson, con quien convive hace 12 años, López confirmó que el diálogo entre ambos fue fluido y sin inconvenientes. Al respecto, el deportista precisó "Hablamos, pero estamos hace doce años juntos y con estas cosas que salen no perdemos el tiempo". Finalmente, para cerrar su intervención y reafirmar la estabilidad del hogar tras las fotos familiares publicadas recientemente en Instagram, el protagonista sentenció "Estamos metidos en lo nuestro y en la crianza de los chicos".