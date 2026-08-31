Maxi López contó que le era infiel a Wanda Nara en fiestas sexuales

El exjugador de fútbol Maxi López desató una fuerte repercusión mediática tras su participación en el programa PH Podemos Hablar durante la noche del sábado, donde detalló sus vivencias en fiestas sexuales clandestinas en Rusia. Durante su relato en el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff, el deportista describió aquellos encuentros nocturnos de una manera particular.

Al rememorar esas experiencias bajo la tierra, López comenzó diciendo: "En Rusia tenía un amigo que era un gran organizador de eventos y puedo decir que fueron las fiestas más random en las que estuve en mi vida. Y ahí pasaba todo, había de todo. Y fui aprendiendo, fui conociendo, fui viendo y a él le gustaba eso". Al dar más detalles sobre la naturaleza de estas reuniones, añadió que "Había dominadoras, había de todo".

El exdeportista continuó relatando cómo se involucró en ese entorno subterráneo y explicó: "Tuve que aprender. Había que hacerlo. Eran unos lugares increíbles, porque te metías abajo de la tierra y vos entrabas y se abría un mundo increíble. Un mundo increíble. Y ahí conocí a una persona que le gustaba la violencia y aplicaba violencia". Además, describió una situación física específica con una de las personas presentes, detallando: "Quería las dos. Y claro, cuando me sacudió... Me dio duro. En el momento en que empezó a morder, a rasguñar, ya dije: 'Bueno, ya está'".

Estas confesiones provocaron la inmediata reacción de su exesposa Wanda Nara, quien utilizó sus redes sociales el domingo por la mañana para reprocharle supuestas infidelidades durante los años de matrimonio en el país europeo. En su descargo público, la empresaria expresó de forma irónica: "Me levanto con la novedad de que a mi ex lo cacheteaban en lugares para tener sexo en Rusia. ¡Qué lástima saberlo tarde, porque soy buenísima en eso también! Te recuerdo que llegaste a Rusia estando casado conmigo. Dios sabe las decisiones que el destino nos hace tomar, porque ve cosas que nosotros no vimos".

A pesar de manifestar que las diferencias pertenecen al pasado y que existe una relación pacífica entre ambos, Nara continuó con su reclamo a través de las plataformas digitales agregando: "También te lo perdono, Max. Solo que me faltaban en la cuenta estas anécdotas sexuales que, por lo que contaste ayer, fueron más de una vez. Cuando te cruce, te cacheteo yo por estas de las que no me había enterado. Las demás ya te las cobré".

Ante la repercusión de los dichos de la madre de sus hijos, López decidió manifestar su postura públicamente en sus redes para aclarar la línea temporal de las anécdotas relatadas y desvincularse de las acusaciones de infidelidad. El exfutbolista argumentó: "No suelo responder cuestiones personales públicamente, pero en este caso corresponde aclarar algo simple: los hechos a los que se hace referencia ocurrieron antes de que nos conociéramos Solange".

Para reafirmar su posición y remarcar que en el momento de aquellos eventos no mantenía ningún vínculo sentimental con Nara, el exjugador sentenció: "No estabas en mi vida y mucho menos estábamos casados". Asimismo, reflexionó sobre la imposibilidad de alterar los acontecimientos del pasado según las circunstancias del presente y sostuvo que "El pasado no se puede reescribir según el momento".

Finalmente, el deportista dio por cerrado el intercambio mediático priorizando el bienestar y la privacidad familiar. En su declaración final, López concluyó: "Por respeto a nuestros hijos, no voy a entrar en provocaciones ni en detalles privados. Cada uno sabe lo que vivió y cuándo lo vivió, y cuando te conocí lo que publicó tu ex, lo atravesamos juntos. Yo elegí seguir adelante".