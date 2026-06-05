Maxi López contó si su esposa le armó un escándalo por besarse con Wanda

El actual panorama familiar entre Maxi López y Wanda Nara dista mucho de los conflictos del pasado, al punto de que los espectadores presenciaron una colaboración artística entre ambos en Triángulo amoroso.

La producción vertical de Telefe capturó la atención del público debido a una escena final que incluyó un beso apasionado desarrollado mediante Inteligencia Artificial, un hecho que despertó diversas especulaciones sobre el impacto en el entorno del exdeportista.

Durante un diálogo con el programa Los profesionales de siempre, una cronista indagó sobre el malestar que supuestamente este episodio le habría causado a Daniela Christiansson. La periodista le planteó directamente al entrevistado: “Daniela vio el beso, por eso es de IA, porque tengo entendido que ella no quería que te besaras con Wanda Nara”.

Lejos de confirmar versiones de conflicto, el exjugador desmintió cualquier tipo de tensión doméstica en torno al proyecto nacido tras el paso de la expareja por MasterChef Celebrity. Entre risas, el entrevistado aclaró la situación de manera contundente: “Vos sabés que no me dijo nada. No me dijo nada. Porque sabe cómo era toda la situación, cuando me propusieron la ficción vertical lo charlé con ella, como charlo todos los proyectos, compartimos”.

De esta manera, el exfutbolista sepultó los rumores de celos o exigencias por parte de su actual compañera y remarcó que el proceso se dio en un marco de absoluta confianza y comunicación previa. Para dar por cerrado el asunto, el protagonista de la serie vertical concluyó el tema manifestando que “Dani en ningún momento se puso mal o me dijo que no lo haga”.