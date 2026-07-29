Maxi López engañaba a Wanda Nara con amigas de la mamá de la mediática

La madre de Lola Bezerra rompió el silencio en una reciente emisión del programa Intrusos para hablar sobre la vida privada de Maxi López. Con un tono firme, la invitada compartió detalles que involucran el comportamiento del exfutbolista durante sus años de relación con Wanda Nara.

En el transcurso de la entrevista, la mujer describió una serie de situaciones que habrían afectado la confianza del círculo familiar íntimo. Sin filtros, la protagonista de la jornada aseguró que "Maxi López tuvo romances con amigas de Nora Colosimo a sus espaldas" y dejó en claro que estos hechos ocurrieron de manera oculta hace tiempo.

El relato se centró en cómo estos vínculos afectaron el entorno de la madre de Nara, dada la cercanía de las personas involucradas en las supuestas infidelidades. Los integrantes del ciclo televisivo mostraron su asombro ante la crudeza de los datos aportados sobre los engaños que habrían tenido lugar en el pasado.

Esta confesión pública vuelve a poner bajo el reflector las polémicas personales que marcaron la carrera del profesional del fútbol a lo largo de los años. Por el momento, ninguna de las partes mencionadas en el testimonio ha emitido declaraciones para desmentir o confirmar los dichos expresados frente a las cámaras.