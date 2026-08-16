Maxi López engañó a su esposa con una modelo uruguaya: las pruebas

La modelo uruguaya Anto Lima provocó un fuerte revuelo en el mundo del espectáculo al exponer una serie de conversaciones privadas que mantuvo con Maxi López. La mujer se presentó en el programa televisivo LAM para detallar el vínculo que se habría gestado a través de las redes sociales mientras el deportista se encontraba en Argentina grabando una serie.

El contacto comenzó hace aproximadamente dos meses mediante la plataforma Instagram. Lima, quien tiene una hija de siete años, explicó que le resultó sorpresivo que el deportista iniciara el seguimiento. Al respecto, la modelo relató que "Con Maxi nos comenzamos a seguir en Instagram… Me parecía raro que él me siguiera, porque tiene más de 11 millones de seguidores y él sigue a muy pocas chicas".

Según el testimonio de la uruguaya, el exfutbolista comenzó a escribirle con halagos dirigidos a su hija. Lima mostró capturas de pantalla donde se leen frases enviadas por López como "Tu bebé es hermosa", "Felicitaciones" y "Salió a la mamá". En una primera instancia, ella prefirió no responder a los mensajes, aunque reconoció el trato cordial recibido. "Me empieza a hablar, a lo primero no le contesté porque me parecía raro, pero bien. Súper caballero. Empezó a elogiar a mi hija, me dijo que era igual a la madre", afirmó la protagonista.

Sin embargo, la insistencia del deportista habría derivado en una propuesta concreta de encuentro en la capital argentina. Lima precisó que los hechos ocurrieron "Este año, hace dos meses más o menos" y agregó detalles sobre la evolución del chat. "Ese mensaje no se lo contesté. Me volvió a escribir y sí, le contesté. Me dijo si quería ir a Buenos Aires, a una cena privada, pero quedó en la nada", sostuvo.

Durante el intercambio, la modelo intentó despejar dudas sobre la situación sentimental de su interlocutor. Al referirse a este punto, Lima manifestó que "Yo no sabía si estaba en pareja o no, porque la pareja llevaba mucho tiempo sin subir nada con él. Le pregunté, pero obvió la pregunta". Además, reveló que el deportista solía enviarle imágenes de su proceso de entrenamiento físico para conocer su opinión profesional. Sobre el final del vínculo, la mujer detalló que "Él estaba bajando de peso y me mandaba y me preguntaba qué tal… en un momento él borró los mensajes y ahí me di cuenta de que la estaba cagando a la mujer".

Esta situación trasciende en un contexto de cambios para el deportista, quien tiene previsto radicarse en Nordelta el próximo martes 18 de agosto. El arribo al país se concretará junto a su pareja actual, Daniela Christiansson, y sus dos hijos en común llamados Elle y Lando. Mientras tanto, la modelo suiza analiza la posibilidad de incorporarse como participante a la competencia de cocina MasterChef Celebrity.