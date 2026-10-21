Maxi López, entre lágrimas, hizo una desgarradora confesión de su familia

El exfutbolista Maxi López se emocionó hasta las lágrimas al abrir su corazón en una entrevista con Infobae donde recordó a su padre, quien falleció cuando él tenía solo 12 años y tenía 40 y cortos años. Durante la charla rememoró su niñez, sus inicios deportivos y la profunda huella que dejó su progenitor en su vida actual.

Al ser consultado sobre un momento al que regresar, el empresario eligió un día de su infancia cuando jugaba en Estrella Maldonado. "Hay un recuerdo que tengo en la cabeza, mi viejo era bostero y yo jugaba en Estrella Maldonado que era semillero de River. Me acuerdo cuando le dieron la primera camiseta de River, no me olvido más la cara de él cuando agarra la camiseta y me dice '¿Sos feliz?' Y yo estaba con una sonrisa de oreja a oreja. Y yo le digo 'Sí, olvidate. Feliz mal'. Yo tenía diez, once años. Eso, por ejemplo, me gustaría volver y revivirlo", rememoró López.

El golpe por la pérdida temprana desencadenó una etapa compleja para el exdelantero. "Me hubiese gustado que me acompañe un poco más, mi viejo falleció joven. Yo tenía 12 años y él tenía 40 y cortos. Un poco más de lo que tengo yo hoy. Yo siempre fui rebelde, en ese momento me pegó mal y no quería jugar más al fútbol, a veces faltaba tres o cuatro veces a los entrenamientos, me afectó", confesó sobre aquel doloroso proceso.

En medio del duelo, el club de Núñez resultó fundamental para él y su madre. "River me abrazó en ese momento, nosotros llegábamos justos, mi vieja me daba la monedita para ir a entrenar y cuando pasó lo de mi viejo me acuerdo que los padres de mis compañeros nos juntaron un mango porque sabían que estábamos en dificultad", destacó. El exjugador agregó que para él la institución siempre representó una verdadera familia.

Actualmente su hijo Valentino López continúa su camino en el mismo club. López comentó con humor que su hijo mayor juega allí, mientras que otro de sus hijos lo chicana diciendo que se irá a Boca. La contención institucional que recibió de chico fue decisiva para sostener la economía familiar y permitirle continuar su carrera en el fútbol profesional.

Hacia el final de la entrevista, el llanto invadió al deportista al pensar qué le expresaría a su progenitor hoy. "Si mi viejo me escuchase le diría que lo logré, que pude ayudar a mi familia, que formé mi familia. Me hubiese encantado eso, que me hubiese acompañado todo el proceso, ver a mis hijos. Mis hijos pueden ver a mi vieja y mi vieja puede ver a mis hijos", expresó. Para cerrar, concluyó con la certeza de que hoy lo único prioritario en su vida es su propia familia.