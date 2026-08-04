Maxi López escrachó a Wanda Nara con una foto sin filtros ni edición

Maxi López registró un momento inesperado junto a Wanda Nara durante su estadía en el viejo continente. En medio de las disputas legales que la mediática mantiene con Mauro Icardi por la documentación de sus hijas, el exfutbolista se mostró cerca de su expareja. El encuentro se produjo mientras realizaban las gestiones necesarias para renovar los pasaportes de sus hijos, un trámite motivado por el robo que la conductora sufrió en Milán.

La imagen compartida por el deportista muestra a la empresaria con una apariencia muy relajada, alejada de las cámaras y los retoques digitales. En la postal, se la ve vestida con una remera oversize, un short y sandalias negras mientras conversa con otra persona en la oficina pública. López acompañó la publicación con la frase "Trámites con Solange en Italia", haciendo uso del segundo nombre de la madre de sus hijos para ilustrar la situación.

Este gesto de acompañamiento ocurrió apenas horas después de la audiencia judicial que enfrentó a Nara con Icardi por la negativa del futbolista a firmar permisos migratorios. En este marco de exposición, la presentadora también respondió recientemente a quienes criticaron su figura tras la difusión de fotos en la playa. Al respecto, ella fue tajante y aseguró "Amo mi cuerpo" para reafirmar su seguridad personal frente a los comentarios malintencionados.

Durante la espera en Italia también estuvieron presentes dos de los hijos de la pareja, quienes acompañaron a sus padres en la finalización de los expedientes. El posteo de Maxi López destaca el buen vínculo que han logrado construir para proteger el bienestar familiar. De esta manera, los protagonistas demostraron una actitud conciliadora mientras navegan un período complejo marcado por las tensiones y los reclamos judiciales en el entorno de Icardi.