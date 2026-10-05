Maxi López estalló furioso por las versiones de una infidelidad a su esposa

Maxi López y Daniela Christiansson quedaron nuevamente en el centro de la escena mediática tras los contundentes rumores de infidelidad que envolvieron al exfutbolista. La controversia comenzó cuando en el programa LAM aseguraron que el exjugador había estado cenando con otra mujer en un restaurante del barrio de Palermo.

Ante la repercusión de la noticia, el deportista utilizó sus redes sociales para desmentir la versión y aclarar con quién había compartido esa cena. “Esta es la mujer (mi madre) con la que cené esa noche en Palermo, según el programa grasa. A los del restó, muchas gracias... Los chicos quedaron con una buena gastroenteritis”, expresó para dejar en claro la situación junto a sus hijos.

La publicación no pasó inadvertida para Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, quien decidió responder de manera provocadora al descargo. “¿Qué pasó, Maxi? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Mis nietos se agarraron gastroenteritis?”, reposteó la mujer en sus redes, sumando más tensión al cruce mediático.

La versión falsa surgió en medio del proceso de mudanza de la modelo sueca y los niños hacia la Argentina. El traslado permite que el exdeportista pase más tiempo cerca de sus seres queridos y avance con proyectos profesionales en el país, aunque también lo expone en mayor medida a las miradas del espectáculo.

La historia entre el exdelantero y su pareja comenzó en 2014 y se consolidó con la llegada de sus hijos Elle y Lando. A lo largo del tiempo han superado distintas especulaciones sobre su vida personal, como ocurrió en agosto cuando el exfutbolista fue vinculado a la modelo uruguaya Anto Lima, episodio que prefirieron dejar atrás mostrándose unidos.