A una década de la polémica que sacudió al fútbol internacional, Maxi López volvió a referirse a Mauro Icardi y Wanda Nara y explicó cuál fue, según él, el verdadero motivo de su enojo. El exfutbolista habló durante su participación en PH Podemos Hablar y puso el foco en el quiebre de confianza que se produjo dentro de su círculo más cercano.

López recordó especialmente la relación que tenía con Icardi cuando ambos se encontraban en Europa. Según contó, en aquel momento solía ayudar al delantero rosarino y a otros compatriotas que estaban lejos de la Argentina.

“Duele cuando el círculo es interno”, sostuvo el exdelantero al explicar por qué la situación lo afectó de manera particular. En ese sentido, recordó que era una persona que ayudaba a quienes atravesaban momentos difíciles y señaló que incluso había ayudado a Icardi cuando lo necesitaba.

El exjugador explicó que en aquel equipo eran apenas cuatro o cinco argentinos y que solía recibirlos en su casa. Para López, ese vínculo entre compatriotas que viven en otro país generaba una relación de confianza que terminó haciendo todavía más dolorosa la situación.

“Uno puede enamorarse o desenamorarse, pero yo lo ayudaba como ayudé a otras personas”, afirmó al referirse al vínculo que había construido con Icardi.

El punto que más le dolió

Sin embargo, López dejó en claro que el problema que más lo afectó no fue únicamente lo ocurrido entre los adultos. Para el exfutbolista, el conflicto adquirió otra dimensión cuando sus hijos quedaron involucrados.

“Se metió donde había hijos y ese es el problema, al menos para mí”, expresó. Según explicó, una pareja puede atravesar una separación o una infidelidad, pero los conflictos entre los adultos no deberían terminar afectando a los chicos.

En esa línea, sostuvo que “uno puede fallar como pareja, pero no como padre” y cuestionó las situaciones que, a su entender, terminaron involucrando a los menores durante los años de conflicto.

El exfutbolista también contó que habló de esta situación con Wanda Nara y que, con el paso del tiempo, ambos pudieron modificar su vínculo en función del bienestar de sus hijos.

“El amor con Wanda se había terminado, pero cuando se meten con los chicos eso yo no lo perdono”, afirmó López. Sin embargo, explicó que lograron atravesar aquella etapa y actualmente trabajan juntos para priorizar a los menores.

El pedido de Maxi López por las hijas de Icardi

Durante la entrevista, López también reveló que llegó a intervenir en el conflicto relacionado con el vínculo entre Mauro Icardi y sus hijas, Francesca e Isabella.

El exfutbolista contó que incluso planteó su postura delante de sus propios hijos y le manifestó a Wanda que, en su opinión, estaba equivocada en algunas decisiones relacionadas con el vínculo entre Icardi y las niñas.

“Él es el padre de las nenas”, explicó López al recordar aquella conversación.

De esta manera, el exjugador volvió a hablar públicamente de una historia que durante años ocupó las tapas de los medios y que tuvo consecuencias tanto en el ámbito sentimental como familiar.