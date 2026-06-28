El reencuentro entre Maxi López y Lionel Messi se convirtió en una de las postales más comentadas de la jornada mundialista. Ocurrió durante la entrada en calor del partido de la Selección Argentina ante Jordania, cuando el exdelantero se acercó al capitán argentino en el campo de juego y lo saludó con un abrazo cargado de emoción.

Tras el encuentro, López expresó su sensación de haber vivido un momento especial, destacando el vínculo personal que los une desde su etapa compartida en el fútbol europeo. Según relató, el saludo trascendió lo individual y sintió que representaba el afecto de todo el país hacia el capitán argentino.

El exjugador recordó también la cercanía que mantiene con el entorno del fútbol y cómo la figura de Messi continúa generando impacto dentro y fuera de la cancha. En ese sentido, remarcó la dimensión emocional que tiene cada aparición del rosarino en un escenario mundialista.

El episodio rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los hinchas resaltaron la imagen del abrazo y lo interpretaron como un símbolo del respeto y la admiración que genera Messi incluso entre excompañeros y rivales.

Con la Selección Argentina avanzando en el torneo, el capitán continúa siendo el centro de atención dentro y fuera del campo, mientras escenas como esta refuerzan su peso como figura global del fútbol moderno.