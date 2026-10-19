Maxi López le dedicó un mensaje a Wanda Nara y desató la crisis con su pareja

Maxi López aprovechó la celebración del Día de la Madre en Argentina para dedicar un posteo conmovedor a su pareja Daniela Christiansson y a su mamá. La modelo sueca regresó al país hace pocos días junto a sus hijos y su madre, por lo que el exfutbolista logró reunir a toda su familia.

"Hoy quiero dedicarles unas palabras a dos mujeres fundamentales en mi vida", expresó Maxi López para iniciar su dedicatoria. "A mi mamá, por darme la vida, por enseñarme a caminarla y por ese amor incondicional que me acompaña siempre. Con los años entiendo y valoro cada vez más todo lo que hiciste por mí", escribió el exfutbolista.

Luego, se deshizo en halagos hacia Daniela Christiansson: "Mi compañera de vida, por el amor, la paciencia y la entrega con la que cuidás a nuestra familia. Verte como mamá me hace admirarte y amarte cada día más". "Las amo y me siento afortunado de tenerlas en mi vida", cerró.

Valentino López, el mayor de sus hijos con Wanda Nara, reaccionó al posteo con la frase "Feliz día a la abuela y a Dani". En las imágenes se observaba a la familia unida, y más tarde Maxi López sorprendió al saludar a la conductora con la frase "Feliz día, Solange" junto a una foto de ambos tomando mates.