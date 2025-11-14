Un inesperado intercambio en el programa SQP captó la atención de la televisión argentina. Maxi López, exfutbolista y actual participante de MasterChef Celebrity, sorprendió a Yanina Latorre, conductora del ciclo, con una propuesta en vivo que generó especulaciones sobre su posible desembarco en el popular reality culinario.

Latorre celebró la actitud conciliadora del exjugador y le expresó su deseo de que asistiera al programa, además de pedirle que ayudara a Wanda Nara a que se terminara el conflicto, haciendo referencia a la buena relación que López construyó con su exesposa después del escandaloso divorcio. López respondió que asistiría a SQP cuando lo invitaran.

La conversación dio un giro cuando Latorre, entre risas, le pidió a López que la desbloqueara de Instagram, aludiendo a viejas diferencias entre ambos. Fue en ese momento cuando el exfutbolista elevó la tensión con una frase que dejó a todos expectantes: "Tenemos que hablar porque te tengo que hacer una propuesta: te tenés que poner las pilas, empezá a cocinar".

La propuesta de López, que generó aún más misterio cuando cerró el tema con un enigmático "Después lo charlamos", estaría vinculada a su inminente viaje a Suiza. López espera el nacimiento de su segunda hija junto a Daniela Christiansson.