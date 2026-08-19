Un nuevo escándalo sentimental puso a Maxi López en el centro de la escena. En medio de las versiones sobre un supuesto affaire con la modelo uruguaya Anto Lima, el exfutbolista se refirió públicamente al tema y negó tener un vínculo con ella. Sin embargo, su respuesta no pasó inadvertida y provocó una contundente réplica.

La polémica surgió luego de que comenzaran a circular versiones que relacionaban al ex de Wanda Nara con una mujer uruguaya. Consultado por los rumores, López buscó quitarles importancia y aseguró que ni siquiera sabía quién era la mujer señalada.

La respuesta llegó rápidamente. Lejos de quedarse callada ante las declaraciones del exfutbolista, la modelo reaccionó y lanzó una frase que volvió a encender la polémica: “Pito dulce”.

El episodio tomó mayor repercusión por la situación sentimental de López, quien mantiene una relación con Daniela Christiansson, madre de sus hijos menores.

Qué dijo Maxi López sobre los rumores

Ante las versiones que comenzaron a circular, López decidió desmarcarse del supuesto romance y negó conocer a la mujer que había sido vinculada con él.

Sus declaraciones fueron interpretadas como un ninguneo por la modelo, quien eligió responder públicamente y dejó instalada nuevamente la controversia.

El cruce se convirtió rápidamente en tema del mundo del espectáculo, mientras las miradas también quedaron puestas sobre Christiansson y su reacción ante las versiones que involucran a su pareja.

Por el momento, Maxi López mantiene su postura y rechaza haber tenido el supuesto affaire. Del otro lado, la respuesta de la mujer involucrada dejó abierta la polémica y sumó un nuevo capítulo a las versiones sobre la vida sentimental del exfutbolista.