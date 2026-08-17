Maxi López quedó nuevamente en el centro de la escena mediática luego de que la modelo e influencer uruguaya Anto Lima asegurara que mantuvo conversaciones privadas con él y que incluso recibió una propuesta para encontrarse a solas. Ante la repercusión de las declaraciones, el exfutbolista rompió el silencio, negó conocerla y aseguró que prefiere mantenerse alejado de la polémica.

En diálogo con Infama, López afirmó que recién se había enterado de la situación y negó haber mantenido contacto con Lima. “No sé ni quién es. Me enteré anoche”, sostuvo. Además, planteó que desconoce cuál sería el objetivo de la modelo al realizar esas declaraciones y remarcó que no piensa involucrarse en el conflicto.

El exfutbolista también rechazó las supuestas pruebas presentadas por la uruguaya. Lima mostró capturas de pantalla que, según sostuvo, corresponderían a conversaciones entre ambos. Sin embargo, López mantuvo su postura y aseguró que no quiere gastar energía en polémicas de las que considera que no forma parte.

Qué dijo Anto Lima sobre Maxi López

La controversia comenzó cuando Lima contó en LAM que el supuesto contacto se inició a través de Instagram aproximadamente dos meses atrás. Según su versión, López comenzó a seguirla, respondió algunas de sus historias y posteriormente intercambiaron mensajes privados durante alrededor de dos semanas.

La modelo afirmó que conversaron sobre aspectos de sus vidas cotidianas y aseguró que el exfutbolista le habría propuesto encontrarse en privado durante una visita a Buenos Aires. También sostuvo que intercambiaron fotografías personales y presentó capturas de algunos de los supuestos mensajes.

Maxi López destacó su relación con Daniela Christiansson

En medio de las versiones, López hizo especial hincapié en su presente junto a Daniela Christiansson, con quien mantiene una relación desde hace 12 años. Aseguró que el episodio no modificó la dinámica familiar y que ambos están concentrados en la crianza de sus hijos y sus respectivos proyectos.

“Con Dani ya estamos hace doce años juntos. Por todas estas cosas que a veces salen no perdemos el tiempo”, expresó el exjugador, quien agregó que actualmente está enfocado en su familia y en el trabajo.

Tras conocerse las acusaciones, López también publicó una imagen en sus redes sociales junto a Christiansson y sus hijos menores durante Ferragosto, aunque evitó referirse directamente a la polémica en esa publicación.