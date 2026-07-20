Maxi López reveló cómo fue el robo que sufrió Wanda Nara en Italia

Mientras la atención deportiva se centraba en la final del Mundial en Estados Unidos, la vivienda de Wanda Nara en Galliate fue blanco de un asalto. Tres delincuentes entraron a la propiedad situada en la región de Piamonte, a 40 kilómetros de Milán, en momentos en que los hijos de la empresaria se encontraban en el interior junto a su abuela Nora Colosimo.

Fue la propia abuela quien advirtió la presencia de los intrusos y dio aviso inmediato a su hija. El hecho fue confirmado por Maxi López, quien cubría el evento en Nueva York y detalló que "durante la final de la copa del mundo en NYC, entraron a la casa de Wanda en Italia con los chicos adentro, 3 ladrones".

Tras el suceso, el exfutbolista interrumpió sus actividades laborales para regresar de inmediato a Europa. López transmitió calma sobre la salud de los menores al afirmar que "los nenes están todos bien gracias a Dios, en este momento me encuentro yendo para el aeropuerto hacia Italia para reunirme con ellos, Wanda está haciendo lo mismo para estar todos allá".

El profesional también agradeció la intervención de la fuerza policial al manifestar "muchas gracias a los Carabinieri italianos por la pronta respuesta llegando a la casa y a todos ustedes por los mensajes". Días antes, la familia había compartido imágenes de los niños disfrutando de la pileta y el jardín de la finca afectada.

Wanda Nara también relató lo vivido luego de cumplir con compromisos de marcas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La conductora explicó que "mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán".

Los asaltantes sustrajeron documentación de los integrantes del grupo familiar, lo que motivó el viaje de urgencia de ambos padres para gestionar los papeles. Nara cerró su mensaje señalando que "Maxi y yo estamos buscando vuelo para volver cuanto antes y ocuparnos de realizar todos los documentos que se llevaron de la familia". Tras el incidente, la propiedad cuenta con custodia policial para proteger el entorno íntimo.