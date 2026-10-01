Maxi López se hartó de Wanda Nara y ventiló sus secretos más íntimos

Maxi López y Wanda Nara sumaron un nuevo capítulo a su historial de declaraciones públicas luego de los comentarios de la conductora en la nueva temporada de MasterChef Celebrity. La empresaria aseguró que su expareja le enviaba capturas de pantalla del grupo privado que compartían los participantes del reality culinario durante la edición anterior. La respuesta del exfutbolista no tardó en llegar para desmentir categóricamente esa versión con una frase directa.

Durante la emisión del programa, Nara afirmó que su excompañero le pasaba los mensajes cuando sus compañeros hablaban mal de ella. En su momento esa situación generó suspicacias y señalamientos hacia López, a quien acusaban de filtrar información del grupo. Sin embargo, los extintegrantes del certamen respaldaron la postura del deportista al aclarar que en ningún momento se expresaron de manera negativa sobre la conductora en esa conversación.

Al ser consultado sobre el tema, el exfutbolista reaccionó entre risas y lanzó su descargo sin dudar. "¿Todavía le creemos?", lanzó en tono irónico frente a las cámaras. Luego agregó que este tipo de situaciones forman parte de la dinámica habitual de su ex para generar repercusión en los medios durante los meses de emisión de MasterChef Celebrity.

López restó importancia al conflicto y aseguró que se toma el asunto con humor. "Empezó el show, estos seis meses son de ella, todos los días va a traer alguna cosa nueva, ustedes ya la conocen", expresó el protagonista.

De esta manera, desestimó las acusaciones sobre las filtraciones de chats y dejó en claro que la historia forma parte del juego mediático que la conductora suele utilizar con éxito para captar la atención de la audiencia.