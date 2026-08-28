Maxi López se metió en la guerra de Icardi-Vicuña e hizo un desesperado pedido

El exjugador de fútbol Maxi López dialogó de manera pública sobre la tensa disputa mediática que involucra al delantero Mauro Icardi y al actor Benjamín Vicuña, además de responder a los rumores recientes sobre una supuesta infidelidad de su parte tras la filtración de chats con una modelo. El empresario desmintió de forma rotunda esas versiones, ratificando su compromiso con su pareja Daniela Christiansson, y aprovechó el espacio para hacer una profunda reflexión sobre la exposición de los menores de edad en los conflictos de la farándula.

Con respecto al cruce entre Icardi y Vicuña, López recurrió a su propia historia para aconsejar prudencia y madurez. El exfutbolista señaló de manera contundente que "A mí me parece tan raro todo, estaría bueno que alguien piense en los chicos y corten todo el mambo mediático. Mauro tiene que pensar en esas nenas, me mantengo al margen pero hay que pensar en los chicos" como una vía para resguardar la tranquilidad de la familia ensamblada.

Al rememorar las disputas judiciales y de prensa que marcaron su propio pasado, el exdeportista destacó el gran contraste que vive en su actualidad familiar. López explicó que "A mí me ha pasado y sé todo lo que está pasando en este momento, pero me mantengo al margen porque no me interesa. Gracias a Dios es un momento que quedó bien lejos de mi vida, tengo la posibilidad de pasar tiempo con mis hijos y tengo una buena relación con Wanda. No fueron momentos felices y hoy puedo gastar toda la energía en todo lo que necesitan mis hijos, me quedo con eso" reflejando que mantiene un presente de tranquilidad junto a sus seres queridos y un buen vínculo con su exesposa Wanda Nara.

En otro pasaje de la conversación, el empresario se refirió a las acusaciones que lo vinculaban con otras mujeres, minimizando el impacto de las filtraciones y cuestionando de manera directa las intenciones detrás de estas versiones de engaño. Frente a la consulta, López mostró molestia y aseguró que "No sé ni quién es ni qué agenda tiene o qué quiere hacer. Cuando salen cosas que no son verdad me mantengo al margen. Ya estoy cansado, ya pasé tantas que prefiero no declarar. No me interesa y no pierdo tiempo en eso" intentando neutralizar cualquier polémica sobre su vida privada.

Finalmente, el exjugador cerró su declaración reafirmando la solidez de su hogar y de sus vínculos afectivos después de retirarse de las canchas profesionales. Para dar por terminado el asunto, concluyó que "Salen a decir algo así, yo tengo a mi familia y 5 hijos, algún objetivo debe tener" alejándose definitivamente de los conflictos de los medios de comunicación.