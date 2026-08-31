Maxi López se puso del lado de Icardi y traicionó a Wanda Nara

El paso de Maxi López por MasterChef Celebrity permitió que el público conociera un perfil diferente del exfutbolista. Durante mucho tiempo, los conflictos familiares que involucraron a Wanda Nara y Mauro Icardi estuvieron marcados por la versión de la empresaria. Sin embargo, López comenzó a relatar los hechos en primera persona para aportar una perspectiva distinta sobre las disputas del pasado.

En una reciente emisión de PH, Podemos Hablar el sábado 29, el exdeportista repasó diversos acontecimientos personales, entre ellos el tatuaje que se realizó en honor a Nara cuando estaban en pareja, del cual confesó que "entré como un carnero", y el sufrimiento causado por la actitud de Icardi, de quien señaló que "se metió donde había hijos".

Además, reveló su participación activa para lograr que el actual delantero pueda mantener el contacto con sus hijas, quienes actualmente no pueden verlo debido a una disposición judicial.

López detalló que abordó el tema directamente con su exesposa para sugerirle un cambio de postura: "Yo tuve una charla con ella y le dije: me parece que te estás equivocando, hacerle ver las nenas, porque es el padre".

La conversación se desarrolló durante un asado familiar organizado por la propia conductora. El exfutbolista fue invitado a quedarse debido a que sus hijos asistieron con sus respectivas parejas, a quienes él no conocía. El encuentro, que reunió a unos 10 jóvenes en un clima agradable, sirvió de escenario para este planteo.

Según recordó López, el diálogo no ocurrió en privado: "Se lo dije en una charla delante de mis hijos, en una mesa grande, donde le dije: Me parece que te equivocás, dale las nenas y bajá vos también. Porque ella también tiene sus cosas. Pero bueno, es un proceso que tienen que pasar".

En ese contexto, Valentino, el hijo mayor de la expareja, intervino en la conversación familiar para expresar su postura. El joven manifestó "Me parece que no está bien", lo que motivó la reacción inmediata de su padre hacia Nara: "Mirá, te lo están diciendo tus chicos".

Finalmente, López reconoció la complejidad del escenario actual y aclaró que prefiere mantener distancia de un conflicto constante que corresponde resolver a los propios involucrados. Al respecto, el exfutbolista reflexionó: "Pasa que es un proceso muy particular y difícil. Yo veo que hay situaciones que se retroalimentan y no paran".