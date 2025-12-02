Cultura y Espectáculos > Fuerte
Maxi López sobre Wanda Nara: "Metieron a los chicos para hacerme daño"
POR REDACCIÓN
Maxi López se ha mostrado inusualmente abierto en el programa SQP, dispuesto a repasar los momentos más tensos de su pasado con su exesposa, Wanda Nara, y Mauro Icardi, sin sentirse incómodo.
López centró su relato en el principal motor de su vida actual: la relación con sus hijos. El exdeportista se enfocó en su posible regreso a Argentina, asegurando que "Quiero recuperar el tiempo con mis hijos". Reflexionó sobre el distanciamiento, destacando que "Perdí muchos años, pero no voluntad propia. Gracias a Dios, quedó todo atrás, pudimos allanar muchas cosas, sanar otras, eso me permite recuperar el tiempo".
Para lograr este reencuentro familiar y la paz con su ex pareja, Maxi López explicó que tomó la decisión de dejar atrás el resentimiento por el bienestar de los menores: "Yo decidí por mi parte que lo que pasó, pasó y concentrarme en lo que viene. El tiempo pasa y te seguís perdiendo de cosas". Recordando la furia que sentía hace años, se sinceró: "Estaba muy enojado". No obstante, señaló que hoy la relación es distinta: "Ahora, creo que cuando nos miramos, ya nos entendemos. Cuando compartís tanto tiempo con una persona, las palabras sobran".
El ex futbolista también abordó las graves acusaciones de violencia que Wanda Nara lanzó en su contra hace años. Preguntado directamente por Ximena Capristo, López fue contundente en su desmentida: "No le levantaría jamás la mano a uno de mis hijos, ni a la mujer ni a nadie".
A pesar de haber superado el enojo con Wanda, el exfutbolista estableció una clara diferencia en cuanto a su postura hacia Mauro Icardi. Explicó que su frustración radicó en la manipulación de los niños: "Lo único que no me gustó es que metieron a los chicos para hacerme daño a mi". Aseguró que ambos contribuyeron al distanciamiento: "Los dos no me dejaban ver a mis hijos, yo recibía llamadas y mensajes de los dos".
Maxi López manifestó que Icardi merece una confrontación por sus acciones, ya que "Hay uno que sí se lo merecería porque cuando llamaba, Mauro metía a mis hijos en situaciones. Tendríamos que tener una charla, pero yo jamás hice nada para darle el ejemplo a mis chicos".
Finalizó su testimonio con una reflexión sobre su capacidad de dejar el rencor en el pasado: "No soy rencoroso, lo que pasó no estuvo bueno. Las cosas pasan por algo, yo tuve que transitar ese camino".