Maxi López se encuentra en la ciudad de Miami siguiendo de cerca los partidos del certamen que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá. En medio de la expectativa por los encuentros y la presión de generar contenidos, el exfutbolista compartió una anécdota que despertó el interés de sus seguidores tras la victoria de la Selección frente a Argelia.

Según relató mientras caminaba por las calles, recibió numerosos mensajes de hinchas que le exigen repetir lo sucedido en el primer partido, cuando llegó 10 minutos tarde al estadio.

Durante una charla distendida, López comentó que “Tengo muchos mensajes que me dicen que tengo que respetar la cábala. No fue cábala, no fue cábala. Entré tarde, pero Argentina ganó tres a cero. ¿Manu?”. El exmarido de Wanda Nara buscó la complicidad de Manu Olivari, uno de los productores con los que comparte la cobertura mundialista.

En la escena también participó Fede Levrino, director ejecutivo de Telefe, quien acompañó la caminata por la vía pública mientras Maxi insistía en que “Entré tarde al estadio por algunos inconvenientes”. La conversación reflejó el clima de supersticiones que rodea al equipo, donde el público le reclama que “Tenés que entrar tarde porque es la cábala”.

El exdelantero reconstruyó el momento con precisión ante la pregunta de Olivari, quien quiso saber “¿En qué minuto? ¿Te acordás?”. López respondió que “Y arranqué tipo minuto diez, entré. ¿Hay que respetar la cábala, decís vos?”. La respuesta del productor fue inmediata al asegurarle que “Por supuesto que sí. El lunes entrás a las diez”.

Ante esto, el exjugador buscó el aval formal de Levrino consultando “Señor, ¿estoy autorizado a entrar tarde?”. Tras recibir un directo “Entrá tarde” como respuesta, el protagonista confirmó que eso hará frente a Austria al sentenciar “Me parece que voy a entrar tarde para que siga como está yendo todo”.