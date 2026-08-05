Maximiliano Salas puso fin a su etapa en River Plate y este martes viajó a Mendoza para convertirse en nuevo refuerzo de Independiente Rivadavia. El delantero, que había sido apartado del plantel profesional junto a otros futbolistas, continuará su carrera en la Lepra mendocina con el objetivo de sumar continuidad y volver a tener protagonismo.

Antes de emprender viaje, el atacante habló por primera vez sobre su salida del Millonario y dejó una frase que rápidamente llamó la atención.

"Siempre hay revancha en el fútbol", expresó al ser consultado por los periodistas mientras llegaba a Mendoza, donde fue recibido por hinchas del club y se espera que en las próximas horas firme su contrato y se incorpore a los entrenamientos dirigidos por Alfredo Berti.

Un final conflictivo en River

La salida de Salas se produjo después de varias semanas de incertidumbre. El delantero integró el grupo de jugadores que fue separado del plantel principal por decisión del club y entrenaba de manera diferenciada mientras se resolvía su futuro.

En las últimas horas, el propio futbolista reconoció que no quedó conforme con la forma en que se manejó su situación.

"Estoy muy enojado con River, nos trataron muy mal. No merecíamos terminar así. Hay formas de tratar a un jugador, pero esto no estuvo bien", aseguró en una entrevista radial. También cuestionó el aislamiento que vivieron los futbolistas marginados y afirmó que solo Leonardo Ponzio se acercó a acompañarlos durante ese período.

Nuevo desafío en Mendoza

River finalmente acordó la cesión del delantero para que continúe su carrera en Independiente Rivadavia, donde intentará relanzar su carrera y pelear por un lugar en el equipo de Alfredo Berti.

La llegada de Salas también busca cubrir el vacío que dejó la salida de Sebastián Villa, una de las principales figuras del conjunto mendocino. Con más minutos en cancha, el atacante intentará recuperar el nivel que lo llevó a vestir la camiseta del Millonario y convertirse en una alternativa ofensiva para la Lepra en lo que resta de la temporada.