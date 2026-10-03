Independiente Rivadavia recibió una dura noticia después del empate 1-1 ante Gimnasia de La Plata. Maximiliano Salas sufrió una lesión en la rodilla izquierda sobre el cierre del partido y debió abandonar el campo de juego en camilla y entre lágrimas.

El delantero fue a disputar una pelota sobre la línea de fondo con Renzo Giampaoli. En la acción, su pierna izquierda chocó contra la del defensor del Lobo y quedó tendido con evidentes gestos de dolor.

Después de ser atendido por los médicos, Salas pudo ponerse de pie, aunque tenía dificultades para apoyar la pierna. Una vez finalizado el encuentro fue retirado en el carrito y su preocupación quedó reflejada en las imágenes del momento.

Los estudios confirmaron la lesión

En las horas posteriores, el futbolista fue sometido a estudios médicos para determinar el alcance de la lesión. Finalmente, se confirmó la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, por lo que deberá ser operado.

Las primeras informaciones estiman que la recuperación demandará varios meses. Diario La Nación señaló un período aproximado de entre nueve y doce meses, mientras que Agencia Noticias Argentinas informó una recuperación estimada en unos ocho meses. El tiempo definitivo dependerá de la evolución posterior a la intervención.

Había sido clave en el gol de la Lepra

La lesión ocurrió en un partido que había comenzado de manera positiva para Salas. A los pocos minutos del primer tiempo, el delantero participó de la jugada que terminó con Juan Manuel Elordi marcando el 1-0 para Independiente Rivadavia.

Sin embargo, Gimnasia consiguió el empate sobre el cierre mediante Agustín Colazo, tras una jugada revisada por el VAR, y el encuentro terminó 1-1.

Salas, de 28 años, había llegado a Independiente Rivadavia a préstamo desde River y se había convertido en una de las alternativas del equipo dirigido por Alfredo Berti. Ahora, la lesión lo dejará fuera de las canchas durante un extenso período.

También es una preocupación para River

La lesión no solo afecta a Independiente Rivadavia. Salas pertenece a River, que lo cedió a préstamo al conjunto mendocino hasta mediados de 2027. Por eso, el diagnóstico también repercute en el club de Núñez, dueño de su pase.

La prioridad ahora estará puesta en la operación y en el posterior proceso de recuperación del delantero, luego de una escena que generó preocupación desde el mismo momento en que abandonó el campo entre lágrimas.