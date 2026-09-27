Este lunes vence el plazo para presentar las ofertas por el contrato de transporte de personal para la construcción de Vicuña y el proceso llega a su momento decisivo en medio de una creciente tensión entre empresas que buscan quedarse con uno de los primeros grandes negocios que pondrá en juego el megaproyecto de cobre. En pocas semanas se conformó una UTE entre históricos competidores sanjuaninos, la mendocina Andesmar se alió con firmas locales y una de esas empresas quedó involucrada en un conflicto sindical. Además, surgieron versiones sobre malestar por el desembarco de la compañía mendocina en Casemi con Andesmar Cargas, mientras Andesmar es socia de Caprimsa. El mismo grupo asociado a las dos cámaras más grandes.

El contrato, que según estimaciones difundidas en el sector podría rondar los US$60 millones y extenderse durante dos o tres años, es una de las primeras muestras concretas de la escala que tendrá la demanda de servicios cuando avance la construcción de Vicuña, el proyecto de cobre que desarrollan BHP y Lundin Mining en Iglesia.

Una UTE para competir por Vicuña

Como adelantó DIARIO HUARPE, PAP y Dream, la división minera del grupo 20 de Junio, decidieron dejar de lado su histórica competencia y conformar una Unión Transitoria de Empresas para presentarse a la licitación. Estas dos empresas vienen teniendo una fuerte participación en los contratos mineros locales. Posteriormente se sumó Autotransporte San Juan, vinculada al grupo Flecha Bus.

La alianza reúne a empresas con trayectoria en el transporte minero sanjuanino para afrontar un contrato cuya escala obliga a sumar capacidad operativa, infraestructura y respaldo financiero.

El movimiento fue una de las primeras señales de la importancia que adquirió la licitación para los proveedores locales.

Aliados locales de la mendocina

Del otro lado aparece Andesmar, la compañía mendocina que también participa del proceso y que durante las últimas semanas avanzó en conversaciones con firmas sanjuaninas para conformar su propuesta.

DIARIO HUARPE reveló días atrás que Andesmar analizaba una alianza con Sotur, de Jáchal, además de otras empresas de Iglesia y Jáchal. En ese esquema también aparecieron COMINSA, Transporte Vega y Thorkell.

La estrategia combina la estructura y capacidad logística de una empresa de alcance regional con la presencia territorial de firmas que ya trabajan en los departamentos mineros.

Pero el movimiento tuvo un nuevo capítulo esta semana. Sotur quedó involucrada en un reclamo sindical en la Terminal de Ómnibus de San Juan. La UTA cuestionó el encuadramiento laboral y denunció diferencias salariales, entre otros planteos.

El conflicto sindical se produjo mientras la empresa aparece vinculada a las conversaciones para competir junto a Andesmar por la licitación de Vicuña. Este lunes se presentaría en conjunto con la mendocina y aún no se conoce con exactitud el porcentaje de participación que tendrá en la alianza.

El desembarco de Andesmar abrió otro frente

A esta secuencia se sumó la incorporación de Andesmar Cargas a la Cámara de Servicios Mineros de San Juan (Casemi), un movimiento que, según trascendió ha generado malestar entre empresarios del transporte y la logística asociados a la histórica entidad empresaria. La molestia vendría porque justo la compañía mendocina ingresa mientras se encuentra buscando participar de grandes negocios vinculados al cobre.

Hasta el momento no existe un pronunciamiento público de Casemi que confirme una crisis interna por este motivo. Sin embargo, el episodio aparece en un momento especialmente sensible: las cámaras proveedoras están creciendo, nuevas empresas buscan ingresar al mercado sanjuanino y comienzan a definirse los primeros contratos de gran escala de Vicuña.

Mendocinos en las dos cámaras

El caso tiene una particularidad: Andesmar Cargas se suma a Casemi, mientras Andesmar es socia de Caprimsa. Dos empresas del mismo grupo asociadas a las dos cámaras de proveedores más fuertes de San Juan. Fuentes empresariales remarcan que esto no tendría problemas con las reglas de las entidades ya que legalmente son dos empresas distintas, pero algunos se preguntan si esta bien moralmente. En este contexto, trascendió que habría surgido malestar con la conducción actual de Casemi.

La pelea por los negocios del cobre

El escenario excede a Andesmar. DIARIO HUARPE ya había contado que cerca de 200 empresas habían iniciado gestiones para ingresar al entramado de proveedores mineros de San Juan, mientras Casemi y Caprimsa registraban un fuerte crecimiento en sus padrones.

La llegada de compañías de otras provincias también se produce en el marco de la política de desarrollo local impulsada por San Juan, que busca aumentar el impacto de la minería sobre el empleo y las compras dentro de la provincia.

La licitación de Vicuña es, así, una primera muestra concreta de esa disputa. Empresas locales se asocian para ganar escala, compañías de otras provincias buscan socios sanjuaninos para meterse en los contratos y las cámaras suman nuevos integrantes.

Este lunes se conocerá finalmente quiénes presentarán sus ofertas. Después comenzará otra etapa: la definición de quién se queda con uno de los primeros grandes contratos de la construcción de Vicuña.