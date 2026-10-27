La reina Máxima Zorreguieta dejó de lado por unas horas sus compromisos oficiales y sorprendió al disfrutar de una noche de fiesta en Ámsterdam, Países Bajos. La argentina fue vista bailando música electrónica junto a su hija, la princesa Alexia, de 21 años, sin la compañía de su esposo, el rey Guillermo Alejandro. Las imágenes de ambas en un ambiente distendido rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

Madre e hija participaron de distintas celebraciones del Amsterdam Dance Event, uno de los encuentros de música electrónica más importantes de Europa. Durante la salida, fueron captadas bailando, conversando con otros asistentes y disfrutando de las presentaciones de reconocidos DJ internacionales.

En uno de los videos que circularon por las redes, Máxima aparece grabando con su celular a Alexia mientras la joven se mueve al ritmo de la música. En otras imágenes se las observa sonrientes y compartiendo momentos de complicidad, lejos de las ceremonias y formalidades que habitualmente acompañan a la familia real.

Para la ocasión, la reina eligió un look completamente negro, compuesto por una chaqueta elegante y un llamativo collar de piedras de diferentes colores. En otras imágenes también lució un top negro con detalles de encaje. Por su parte, Alexia apostó por un estilo juvenil, con una chaqueta marrón sobre los hombros y un top asimétrico.

La noche de fiesta de Máxima Zorreguieta y su hija Alexia

La primera parada de la reina y su hija fue Hemkade 48, un reconocido espacio de eventos ubicado en Zaandam, en las afueras de Ámsterdam. Allí participaron de la fiesta Tonno Disko & Friends, donde disfrutaron de la música electrónica y tuvieron la oportunidad de fotografiarse con el DJ estadounidense Armand van Helden.

El evento, que había agotado todas sus entradas, se desarrolló durante la tarde y se extendió hasta las 22.30. Sin embargo, la salida de Máxima y Alexia no terminó allí.

Posteriormente, ambas se trasladaron al Johan Cruijff ArenA para participar del Amsterdam Music Festival (AMF), otra de las celebraciones más importantes del festival de música electrónica.

En ese lugar se acercaron al sector desde donde Radio 538 realizaba una transmisión especial de su programa Dance Department. Durante la visita, la reina y su hija también saludaron al reconocido DJ neerlandés Armin van Buuren.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que la presencia de Máxima y Alexia no estaba prevista por los organizadores. Según confirmó un portavoz de la empresa propietaria de Radio 538, se trató de una visita espontánea.

La inesperada aparición generó sorpresa entre los asistentes y rápidamente se convirtió en tema de conversación en las redes sociales. Las imágenes mostraron una faceta poco habitual de la reina argentina, quien disfrutó de una noche de música y baile junto a su hija, alejada de su agenda institucional.