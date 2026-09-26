Maximiliano Flores Núñez, de 21 años, fue identificado como el joven que murió este sábado dentro de los calabozos de la Comisaría 2da, en Concepción. Su fallecimiento abrió una investigación judicial para determinar qué ocurrió desde el momento de su detención hasta la descompensación que terminó con su muerte.

Según la información publicada por Diario de Cuyo, Flores Núñez tenía antecedentes penales y condenas previas cumplidas en el Servicio Penitenciario Provincial. Entre sus antecedentes recientes figuraba un ingreso al sistema el pasado 20 de marzo por un hecho de Flagrancia, tras el cual quedó alojado en el Penal.

El episodio que derivó en su última detención comenzó durante la madrugada del sábado, alrededor de las 5:30, en inmediaciones de avenida Circunvalación y calle Del Carril, en Capital. Allí habría intentado sustraerle el teléfono celular a un adolescente de 17 años.

La situación cambió cuando vecinos de la zona intervinieron y redujeron al sospechoso. De acuerdo con registros fílmicos y testimonios incorporados a la causa, durante esa aprehensión civil el joven fue golpeado por varias personas antes de ser entregado a la Policía.

Flores Núñez fue trasladado posteriormente a la Comisaría 2da y quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia. Ya dentro de la dependencia policial, habría comenzado a mostrar signos de deterioro físico, con vómitos y una primera descompensación. Por ese motivo se solicitó una ambulancia y fue asistido por personal médico.

Horas después, cerca de las 8:30, cuando los efectivos se disponían a trasladarlo para que fuera examinado por un médico legista, volvió a descompensarse. Según la reconstrucción publicada, perdió progresivamente el conocimiento y se solicitó una segunda ambulancia, pero cuando los profesionales llegaron constataron que ya había fallecido.

La causa quedó en manos del fiscal Roberto Ginsberg y de la ayudante fiscal Agostina Ventimiglia. Uno de los elementos que deberá analizar la investigación es el estado de salud previo del joven, ya que su madre declaró que tenía consumo problemático de sustancias.

Ahora, la autopsia médico-legal será determinante para establecer la causa de muerte. La Justicia deberá determinar si el fallecimiento estuvo relacionado con los golpes recibidos durante la aprehensión vecinal, con un cuadro toxicológico o con otra causa médica.