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Máximo contó cómo fue el último encuentro a solas con Carlos Menem

Máximo Menem contó detalles del último adiós a Carlos Menem en la clínica antes de su muerte.

POR REDACCIÓN

Hace 0 horas
Máximo Menem y el último adiós a Carlos Menem: revelaciones.

Máximo Menem tenía 17 años cuando el expresidente argentino Carlos Menem falleció a los 90 años el 14 de febrero de 2021. El hijo de Cecilia Bolocco recordó el emotivo encuentro a solas que mantuvo con su padre en la clínica donde se encontraba intubado.

El joven logró ingresar a la terapia intensiva sin la presencia de sus hermanos Zulemita Menem y Carlos Nahir Menem. En ese momento tan íntimo pudo expresarle todo lo que necesitaba a su progenitor y cerrar un capítulo de vida marcado por ausencias.

En una reciente entrevista en el programa chileno Vértigo, el protagonista relató: "Ahí tuve el adiós más lindo del mundo aunque él no estaba despierto. Hablé con él por una hora y media, solos, después de mucho tiempo. Le agarré la manito, me pude despedir y al mes y medio partió".

Sobre la intimidad del momento agregó: "Eramos sólo él y yo, sin nadie más que revuelva nada". En relación al contacto con sus hermanos aclaró: "Hoy no hay ninguna relación. De mi parte obvio que podría verlos si lo desean, son hijos de mi papá. Si ellos no lo buscan, yo tampoco porque repito: para mí, la conexión con ellos era mi papá".

Su madre Cecilia Bolocco siempre le dejó en claro que su padre lo amó mucho pero estaba completamente dedicado a la gestión pública. El joven concluyó recordando las palabras de su madre: "Mi mamá siempre me ha dicho que mi papá me amó mucho, pero que era un hombre dedicado a la política. Que la política era su fin, su norte. No se arrepiente de haberme tenido con él, porque era un gran hombre".

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