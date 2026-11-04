Máximo Menem Bolocco oficializó su romance con Karen Blau y generó un fuerte impacto mediático en Chile. El hijo del expresidente argentino Carlos Saúl Menem y de la Miss Universo Cecilia Bolocco, quien sobrevivió a un complejo cuadro de salud que lo llevó al quirófano a corta edad, atraviesa hoy un presente sentimental muy comentado a sus 22 años.

La historia del joven comenzó envuelta en la exposición pública debido a la fama de sus progenitores. La pareja conformada por el mandatario y la conductora trasandina estuvo marcada por polémicas, incluyendo una ceremonia matrimonial donde faltó el tradicional beso y un vínculo con marcada distancia generacional, ya que ella tenía 36 y él 70 al casarse tras una entrevista periodística.

Luego del divorcio de la célebre pareja, la ex soberana de belleza se instaló nuevamente en tierras chilenas con el pequeño. El hijo de la célebre figura debió crecer en el país trasandino compartiendo su identidad según la nación, siendo reconocido como Máximo Menem en Argentina y como Máximo Bolocco en el territorio que acoge el festival de Viña del Mar y la Teletón.

La vida de los llamados "hijos de" suele estar expuesta al interés de la gente y de los medios de comunicación en todo momento. Aunque estas personalidades decidan alejarse hacia zonas de campo o montañas abandonando cualquier tipo de opulencia o riqueza, esa decisión termina generando mayor curiosidad entre las multitudes que siguen cada uno de sus movimientos diarios.

Tras superar sus severas complicaciones médicas, la vida sonríe al joven que decidió Blanquear su vínculo con la diseñadora de 34 años. Esta novedad provocó diversas opiniones en la sociedad trasandina donde no faltaron cuestionamientos sobre los 12 años de diferencia que se llevan, calificando a la flamante pareja como "la relación de un nene con una señora".

Pese a los cuestionamientos externos, el noviazgo entre el muchacho y la empresaria cuenta con el visto bueno de la ex reina de belleza. Ante la aprobación materna, diversos sectores chilenos expresaron su ironía al remarcar "Y bueno, qué iba a decir ella si Menem le llevaba más de 30 años", recordando el pasado de sus propios padres.