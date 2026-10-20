Máximo Menem contó los maltratos que sufrió de la familia de su padre

Máximo Menem Bolocco brindó una entrevista exclusiva para la televisión chilena donde profundizó sobre el vínculo distante que mantiene con la familia de su padre Carlos Menem. El exmandatario argentino falleció el 14 de febrero de 2021 a los 90 años y el joven reflexionó sobre esta compleja historia familiar.

El hijo de Cecilia Bolocco y Carlos Menem reconoció que se siente más identificado con el apellido materno aunque legalmente conserva el paterno. En ese sentido admitió que su relación con los parientes de su padre nunca fue sencilla y explicó que esa situación le generaba un profundo malestar personal.

Durante la charla con el canal Chile Visión también recordó el difícil momento en que su padre fue internado. Explicó que nadie le avisó de la situación y que se enteró a través de los medios de comunicación mientras se encontraba almorzando con total sorpresa.

Ante la falta de respuestas intentó comunicarse con los custodios del expresidente quienes repentinamente habían dejado de contestar sus mensajes. "Le tuve que escribir hasta a Susana que es la señora de la hermana de mi papá que tampoco sabía mucho lo que estaba pasando", detalló.

Frente a este escenario adverso decidió apartarse para evitar mayores conflictos y asumir que no podía controlar lo que sucedía. El joven concluyó que prefirió soltar el tema y no desgastarse en buscar explicaciones sobre un distanciamiento que ya parecía inevitable.