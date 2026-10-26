Máximo Menem revela detalles del último encuentro a solas con su padre

El joven Máximo Menem conversó recientemente en un programa de televisión sobre cómo atravesó los momentos previos a la partida de su padre, el expresidente argentino Carlos Menem. Durante la entrevista, el hijo de Cecilia Bolocco recordó que tenía diecisiete años cuando falleció su progenitor, momento en el cual ya cargaba con una historia de tensión con su familia paterna, debido a que nunca sintió la aceptación de su hermana Zulemita. No obstante, en la última internación logró ingresar a la clínica para visitarlo.

El último encuentro entre padre e hijo se produjo mientras Carlos Menem se encontraba en un estado delicado e intubado en la terapia intensiva. Sobre aquella experiencia, el joven reveló: "Ahí tuve el adiós más lindo del mundo aunque él no estaba despierto. Hablé con él por una hora y media, solos, después de mucho tiempo. Le agarré la manito, me pude despedir y al mes y medio partió". Con un tono de voz sereno, repasó: "Eramos sólo él y yo, sin nadie más que revuelva nada".

En cuanto a la relación con sus hermanos Carlos Nahir y Zulemita, aclaró que no tiene ningún tipo de contacto. El joven señaló: "Hoy no hay ninguna relación. De mi parte obvio que podría verlos si lo desean, son hijos de mi papá. Si ellos no lo buscan, yo tampoco porque repito: para mí, la conexión con ellos era mi papá". Asimismo, recordó los motivos por los cuales decidió no asistir al funeral tras el fallecimiento del expresidente a los noventa años.

Para finalizar, reflexionó sobre las dificultades del vínculo por la distancia y la política. Refiriéndose a las enseñanzas de su madre Cecilia Bolocco, concluyó: "Mi mamá siempre me ha dicho que mi papá me amó mucho, pero que era un hombre dedicado a la política. Que la política era su fin, su norte. No se arrepiente de haberme tenido con él, porque era un gran hombre".