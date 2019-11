Mayans afirma que el pedido de licencia de Alperovich "será ratificado por el pleno" del Senado

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El designado presidente del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, dijo hoy que el pedido de licencia solicitado por el senador nacional José Alperovich será tratado hoy en el pleno de la Cámara alta y afirmó que, con esa decisión, el ex gobernador tucumano acusado de abuso sexual "hizo lo correcto".



Alperovich regresó esta mañana al país procedente de Estados Unidos, donde se encontraba de vacaciones cuando se conoció la denuncia por abuso sexual en su contra por parte una sobrina, y esta tarde la Cámara alta definirá su pedido de licencia.



Al ser consultado en FM Concepto sobre su pedido de licencia, Mayans dijo hoy que "lo va a ratificar el pleno, estamos trabajando en eso".



"Cuando hablé con él me dijo que se iba a presentar inmediatamente a la Justicia. Hizo lo correcto, para salvar su buen nombre y honor. Tiene que presentarse en la justicia, trabajar en eso con su defensa", indicó.



No obstante, descartó la posibilidad de expulsarlo directamente de la Cámara: "No se lo puede echar directamente. Eso sería un linchamiento público. Hay una acusación grave y él tiene derecho a la defensa".