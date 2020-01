Mayra Mendoza dijo que hay distritos que necesitan "mayor justicia" en el reparto de coparticipación

La intendenta bonaerense de Quilmes, Mayra Mendoza, se manifestó hoy a favor de una eventual reducción del porcentaje de la coparticipación federal destinada a la ciudad de Buenos Aires, al advertir que "en otros distritos hay necesidad de mayor justicia".



"Cambiar las prioridades es la consigna de Alberto Fernández, y el reparto de recursos coparticipables es clave en ese sentido", sostuvo Mendoza desde su cuenta de Twitter.



La jefa comunal consideró que "no se trata de atacar a la Capital de todos los argentinos sino de comprender que en otros distritos hay necesidad de mayor justicia".



Mendoza se sumó a sus pares del Frente de Todos del conurbano bonaerense que consideraron que la intención del gobierno de Alberto Fernández de reducir el porcentaje de la coparticipación destinada a la Capital Federal implicaría un "acto de justicia".



Los jefes comunales evaluaron, a través de las redes sociales, que una medida de este tipo permitiría construir un país "más equitativo y solidario".



Igualmente, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó hoy que todavía "no se tomó la decisión" de bajar la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires, aunque juzgó que la "ciudad más rica del país" fue privilegiada por decreto por el ex presidente Mauricio Macri.