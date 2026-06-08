Mazzei contó si se sintió traicionado por el acercamiento de Araceli y Suar

Fabián Mazzei se refirió públicamente a la reconciliación entre Araceli González y el padre de su hijo. El actor manifestó su apoyo al proceso que atraviesan los protagonistas y aseguró que "siempre dije que era un buen momento si las cosas llegaban como llegaron ahora. Estoy contento porque están bien y eso es lo único que importa, están en familia y es lo más importante". Ante la repercusión del acercamiento, el artista destacó que la voluntad mutua fue la clave del reencuentro.

Sobre su ausencia en el debut teatral de la obra Sottovoce, Mazzei explicó que tuvo una jornada laboral intensa que comenzó a las seis de la mañana para trasladarse desde Pilar hasta Caballito y luego hacia Escobar. Según sus palabras, "me invitaron a ver Sottovoce, pero no pude ir porque me levanté a las seis de la mañana, vivo en Pilar y me fui a Caballito a ver el estreno de una serie. Estuve ahí y después me tuve que ir para Escobar. La verdad es esa". Además de los compromisos, el actor consideró que su presencia no era necesaria en ese contexto particular y afirmó que "en realidad me parece que era un momento de ellos y estar ahí no daba".

La situación generó especulaciones sobre la estabilidad de su relación con González, las cuales fueron desmentidas con ironía. Al respecto, el intérprete aclaró que "se habló de una crisis, pero la única crisis es cuando discuto con mi mujer en la oficina y llegan los gritos a planta baja". Para Mazzei, el éxito de este vínculo restaurado recae en la participación de ambas partes, ya que "para que esto se haya dado no es solo una persona que toma una decisión, son dos que tomaron la misma decisión y eso es lo que vale".

El actor también hizo hincapié en su postura histórica frente a los conflictos mediáticos. Recordó que mantuvo una posición reservada durante mucho tiempo, incluso cuando Toto tenía de ocho años hasta los 10. "A mí me enoja lo que digan terceros, pero si mirás para atrás, yo nunca abrí la boca desde que Toto tenía ocho años hasta los 10", señaló para marcar su conducta previa. Sin embargo, admitió que su silencio terminó cuando se sintió afectado por versiones ajenas.

En el cierre de su descargo, explicó que su decisión de hablar respondió a ataques externos. El actor concluyó que "yo empecé a hablar cuando empezaron a hablar otras personas y dijeron cosas que a mí me dolieron mucho. Lo dicho, dicho está. No pasa por mí, no es mi historia. Yo estoy siempre abierto a todo". De esta manera, el artista reafirmó su tranquilidad ante el nuevo escenario familiar que integra a su pareja y al productor.