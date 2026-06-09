A solo días de que comience a rodar la pelota en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Kylian Mbappé volvió a encender la mecha de la polémica futbolística. El delantero estrella de la Selección de Francia compartió su visión sobre quiénes escribieron las páginas más doradas de la competencia máxima y armó un particular ranking histórico que no tardó en repercutir con fuerza en Argentina.

En una relajada charla con el reconocido influencer alemán Fiago, el atacante del Real Madrid dio su "top 6" de los jugadores más influyentes en la historia de los Mundiales desde su primera edición en 1930. Sin rodeos, Mbappé señaló que Pelé es el futbolista más importante de la Copa del Mundo, ubicando inmediatamente después a Diego Maradona y a Lionel Messi, en ese estricto orden. El podio relegó a los dos máximos íconos del fútbol argentino por detrás de "O Rei", el único jugador en el planeta que ostenta tres títulos mundiales (Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970).

El listado del francés continuó con su compatriota Zinedine Zidane en la cuarta posición, mientras que en el quinto escalón se ubicó a él mismo, una muestra de la habitual confianza que se tiene el subcampeón de Qatar 2022. El sexto lugar, bajo su criterio, lo ocupó otra gloria de los "Bleus", Michel Platini.

Más allá de debatir sobre el pasado, el atacante galo también se refirió al presente inmediato y vaticinó que será el máximo artillero del certamen que está por comenzar en tierras norteamericanas.

Los números respaldan la ambición de la "Tortuga". Con apenas dos mundiales disputados, Mbappé jugó la final en ambos: se coronó campeón en Rusia 2018 (marcando en el 4-2 ante Croacia) y se quedó con el subcampeonato en Qatar 2022, tras la histórica final contra la Scaloneta en el Estadio Lusail de Doha. Hasta el momento, el francés acumula 14 partidos jugados, 12 goles y 3 asistencias en citas mundialistas.

Con estas tremendas estadísticas a sus 27 años, el delantero tiene serias chances en este 2026 de destronar al alemán Miroslav Klose, quien lidera la tabla histórica de goleadores de los Mundiales con 16 anotaciones. Mbappé está a solo cuatro gritos de hacer su propia historia, aunque para su propio gusto, todavía marche detrás de Pelé.