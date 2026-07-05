Mbappé contra Paraguay: "Metimos las manos en la mie... y fuimos mejores"

Francia consiguió su pase a los cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer a Paraguay en un encuentro marcado por la tensión y los cruces físicos. A pesar del triunfo obtenido mediante un penal, Kylian Mbappé mostró su descontento por el desarrollo del juego y el estilo propuesto por el conjunto sudamericano.

Al finalizar el partido, el atacante expresó que "Ya sabíamos qué tipo de partido íbamos a tener, pero creo que hoy hicimos un muy buen partido, por cómo lo jugamos. Demostramos que no somos solo un equipo que juega lindo al fútbol. Si hay que meter las manos en la mierda, las vamos a meter -perdón la expresión-".

El futbolista remarcó que su seleccionado está preparado para afrontar planteos defensivos o friccionados. Según sus palabras, "No tenemos ningún problema con eso. Ellos pensaban que íbamos a venir a jugar de esmoquin, que solo íbamos a tener jugadas bonitas, paredes y fútbol vistoso. Nosotros también sabemos jugar al fútbol sucio y hoy ganamos, incluso en ese aspecto fuimos mejores que ellos". La victoria gala se vio envuelta en polémicas, incluyendo un cruce particular con el arquero Orlando Gill, quien protagonizó una doble atajada y gestos desafiantes hacia el capitán francés.

Con la clasificación asegurada, el equipo europeo deberá enfocarse en su próximo rival, Marruecos, donde Mbappé se reencontrará con su compañero Achraf Hakimi. Sobre este duelo, el jugador comentó que "Creo que ya me escribió, así que no lo sé. Pero vamos a concentrarnos, vamos a jugar. Sabemos que es un muy buen equipo y estamos muy contentos de enfrentarlo. Vamos a dar lo mejor de nosotros para seguir avanzando en nuestro camino".

El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro se despidió del certamen tras una fase de octavos donde la lucha por el punto penal y el uso del VAR resultaron determinantes para el destino de ambas selecciones.