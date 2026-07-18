Antes del partido por el tercer puesto del Mundial 2026 frente a Inglaterra, Kylian Mbappé le dedicó una emotiva carta a Didier Deschamps, quien este sábado dirigió su último encuentro como entrenador de la selección de Francia tras 14 años en el cargo.

El capitán francés eligió las redes sociales para despedir al técnico que marcó una de las etapas más exitosas del fútbol de su país y no ocultó su tristeza por el desenlace del ciclo. "Hoy es tu último baile. Tú que nos has dado tanto. Deberíamos haberte dado un mejor final, pero fallamos", escribió el delantero del Real Madrid, en un mensaje cargado de reconocimiento y autocrítica.

Mbappé destacó el legado que deja Deschamps al frente de Les Bleus y aseguró que el tiempo terminará poniendo en valor su trabajo. "Poner palabras en lo que has traído durante 14 años es muy difícil. Has sido un jugador importante en la renovación de este equipo. La gente no siempre ha apreciado tu grandeza, pero el tiempo y la historia se encargarán de ello", expresó.

El goleador también recordó todo lo que significó para su carrera haber sido dirigido por el exmediocampista. "Gracias por darme la oportunidad de representar a mi país en el escenario más grande durante tantos años. Me siento privilegiado de haber estado junto a una de las más grandes leyendas de nuestro país y solo me quedan recuerdos maravillosos de todo lo que vivimos y logramos juntos", señaló.

Para cerrar, le deseó éxitos en la nueva etapa que comenzará fuera del seleccionado francés: "Te deseo lo mejor en tu nueva aventura y gracias de nuevo por todo lo que has traído a esta camiseta que significa mucho para nosotros".

Deschamps dejará el cargo con un legado difícil de igualar: condujo a Francia al título del Mundial de Rusia 2018, alcanzó la final de Qatar 2022 y llegó hasta las semifinales en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Mientras la Federación Francesa prepara el cambio de mando, el principal candidato para reemplazarlo es Zinedine Zidane. Según informó L'Équipe, el histórico exvolante asumiría el próximo 1 de septiembre, una vez finalizado oficialmente el vínculo de Deschamps con la selección.