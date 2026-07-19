Mbappé, el máximo goleador de la historia de Mundiales: la lista completa

El cierre de la Copa del Mundo 2026 reconfiguró la cima de la tabla histórica de anotadores. Kylian Mbappé se convirtió en el máximo goleador de los Mundiales al alcanzar los 22 tantos en la máxima cita del fútbol, superando por uno a Lionel Messi, quien finalizó su participación con 21 anotaciones.

El delantero de Francia consiguió este registro tras marcar dos goles en la derrota ante Inglaterra durante un emocionante partido por el tercer puesto que finalizó con 10 emociones, lo que le permitió aventajar al capitán argentino, quien no logró tener peso en la definición del torneo.

A sus 27 años, el atacante francés alcanzó este récord en apenas tres ediciones disputadas, correspondientes a Rusia 2018, Qatar 2022 y la cita de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Por su parte, el capitán argentino completó 30 partidos a lo largo de seis participaciones mundialistas.

El futbolista de Argentina se había ubicado temporalmente en el primer lugar de la clasificación luego de su desempeño en este último torneo, donde marcó su último tanto en el partido de octavos de final frente a Egipto, pero el doblete convertido por el jugador galo en la ciudad de Miami lo relegó al segundo puesto.

La tabla histórica de artilleros dejó en la tercera posición a Miroslav Klose con 16 conquistas en 24 encuentros. Detrás del alemán se ubican el brasileño Ronaldo con 15 goles en 19 cotejos, seguidos por Gerd Müller y Harry Kane, ambos con 14 anotaciones.

Más abajo en el listado permanecen Just Fontaine con 13 festejos en seis compromisos y Pelé con 12 celebraciones en 14 partidos disputados. El promedio de gol del nuevo líder se estableció en 1.00 por encuentro, superando el 0,66 registrado por el futbolista sudamericano.