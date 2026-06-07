La Selección de Francia no logra encontrar la paz necesaria en la antesala del Mundial 2026. A la fuerte tensión interna que ya existía dentro de la concentración por el reparto de entradas para los familiares de los futbolistas, ahora se le sumó un viejo y sensible cortocircuito: la Federación Francesa de Fútbol (FFF) quedó nuevamente bajo la lupa por la utilización de la imagen de Kylian Mbappé y otras estrellas para promocionar una reconocida casa de apuestas virtuales.

Según reveló el prestigioso periódico deportivo galo L'Equipe, el malestar se originó luego de que la marca comercial asociada a la FFF publicara una campaña publicitaria utilizando las figuras de Mbappé, Michael Olise, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé y Désiré Doué en la previa de un encuentro amistoso frente a Costa de Marfil.

La situación reabrió de inmediato una herida profunda que parecía haber sanado. En el año 2022, el actual delantero del Real Madrid ya se había plantado firmemente ante las autoridades federativas al negarse a participar de sesiones fotográficas con patrocinadores relacionados a la comida rápida y los juegos de azar, alegando cuestiones éticas y sociales de fuerte arraigo personal.

"Muchos de nosotros venimos de barrios donde estas cosas han destruido a mucha gente. Yo mismo conozco gente que lo ha sufrido", había declarado de manera contundente el capitán en una entrevista televisiva con Canal Plus tiempo atrás, marcando su postura ideológica frente a este tipo de negocios.

Esta nueva disputa por la explotación comercial de los derechos de imagen de los futbolistas llega en el peor momento posible para el cuerpo técnico comandado por Didier Deschamps. El clima de armonía ya se había visto afectado recientemente por los duros reclamos de los referentes del plantel hacia la dirigencia debido a las dificultades logísticas en la distribución de los pases para los allegados que viajarán a la Copa del Mundo.

Aunque hasta el momento ni Mbappé ni su entorno realizaron declaraciones públicas de manera directa sobre este episodio, el debate mediático se instaló con fuerza en Europa. En Francia dan por hecho que el delantero considera indispensable que los futbolistas tengan voz y voto sobre las marcas a las que prestan su rostro, abriendo un frente de conflicto institucional que amenaza con desestabilizar la armonía de los vigentes subcampeones del mundo.