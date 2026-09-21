Kylian Mbappé se refirió a la derrota del Real Madrid por 2-1 ante Atlético de Madrid en el derbi y evitó realizar críticas directas al árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias. El delantero reconoció que hubo errores durante el partido, pero prefirió no profundizar sobre las decisiones arbitrales.

“No creo haber sido nunca un jugador que hable mucho de los árbitros”, explicó Mbappé en una entrevista con AS. El futbolista agregó que tiene su propia opinión sobre lo sucedido, aunque decidió guardársela.

Las jugadas polémicas

La actuación de Ortiz Arias había sido cuestionada por José Mourinho, entrenador del Real Madrid, quien afirmó que el árbitro no mostró dos tarjetas rojas que consideraba claras. Las acciones estuvieron protagonizadas por Kang-in Lee y Cristian Romero durante la primera parte.

Romero recibió una tarjeta amarilla luego de pisar la rodilla de Jude Bellingham, mientras que Lee no fue sancionado por una entrada con la pierna en alto sobre Federico Valverde. Mbappé, sin embargo, decidió no entrar en el debate.

Una derrota que golpeó al Madrid

El Atlético se impuso 2-1 en el Metropolitano después de ponerse en ventaja con un penal convertido por Alejandro Grimaldo. Jonathan David marcó el segundo tanto y Antonio Rüdiger descontó sobre el final para el conjunto dirigido por Mourinho.

Mbappé definió la derrota como “un paso atrás” y señaló que el equipo quería ganar el derbi. El delantero sostuvo que todavía queda mucho camino por recorrer y que el Real Madrid debe trabajar y hacer más durante la temporada.

El nuevo ciclo con Francia

Tras el derbi, Mbappé se incorporará a la Selección de Francia, que comenzará una nueva etapa bajo las órdenes de Zinedine Zidane. El delantero destacó que será un cambio para el seleccionado después de haber trabajado durante años con Didier Deschamps.

Además, Mbappé volvió a ser consultado por sus posibilidades de ganar el Balón de Oro 2026. El atacante afirmó que ya dijo todo lo que tenía que decir sobre el premio y que ahora solo resta esperar.