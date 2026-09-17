Kylian Mbappé explicó el motivo por el que, junto a Vinicius y Ibrahima Konaté, mostró parcialmente una camiseta con un mensaje de apoyo a Ceuta antes del partido que el Real Madrid disputó ante Elche.

La remera llevaba el lema “Todos somos caballas”, en referencia al gentilicio popular de los habitantes de Ceuta, y formaba parte de una campaña de solidaridad con la ciudad española tras la reciente crisis migratoria. Los tres futbolistas decidieron doblar la camiseta y evitar que el mensaje pudiera verse por completo, lo que generó una fuerte polémica.

Mbappé explicó su decisión

En declaraciones al diario AS, Mbappé aseguró que su gesto no significó un rechazo hacia los habitantes de Ceuta y remarcó que también quería recordar a los inmigrantes que perdieron la vida durante la crisis.

“Tengo toda la solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas, porque antes de ser jugador soy humano. Pero también quería tener un gesto y un pensamiento para todos los inmigrantes que han perdido la vida y que también están en condiciones duras”, sostuvo el delantero.

El francés reconoció que su decisión podía ser interpretada de distintas maneras y aclaró que no estaba en contra de los ceutíes.

“Era una posición difícil, porque al final la gente puede pensar que estoy contra la gente de Ceuta, pero no, absolutamente no”, afirmó.

Además, Mbappé explicó que su intención fue evitar establecer una diferencia entre los distintos grupos afectados por la situación.

“No quiero priorizar el sufrimiento. Hay gente que sufre y me da mucha pena verlo. Pretendo dar un mensaje de positividad y de paz, y espero que esto se solucione rápido”, agregó.

El origen de la campaña

La iniciativa “Todos somos caballas” fue impulsada por la Asociación Valenciana de Empresarios y recibió el respaldo de distintos clubes españoles, entre ellos Real Madrid, Elche, Villarreal y Betis. La campaña buscó expresar apoyo a los habitantes y al tejido empresarial de Ceuta en el marco de la crisis migratoria.

La actitud de Mbappé, Vinicius y Konaté generó críticas y abrió un debate sobre la participación de los futbolistas en este tipo de iniciativas. Mientras algunos cuestionaron que no mostraran completamente el mensaje, los jugadores plantearon su propia posición frente a la forma de expresar solidaridad.

Con sus declaraciones, Mbappé buscó dejar en claro que su decisión no estuvo dirigida contra Ceuta, sino que pretendió incorporar al mensaje de solidaridad a los inmigrantes afectados por la crisis.